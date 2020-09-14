"Довод" вновь возглавил российский кинопрокат

По итогам минувших выходных "Довод" снова возглавил российский кинопрокат, собрав 158,8 миллионов рублей. О чем свидетельствуют предварительные данные, опубликованные "Бюллетенем кинопрокатчика". Напомним, за первый уикенд сборы фильма достигли отметки в 186 миллионов рублей. За всё время проката фильма в России остросюжетный боевик Нолана заработал на сегодняшний день свыше 400 миллионов рублей.

На втором месте расположился ремейк диснеевского мультфильма "Мулан" со 138 миллионами.

Третье место в списке самых посещаемых кинокартин уикенда занял документальный фильм "BTS: разбей тишину", выручка за проданные на него билеты составила 23 миллиона рублей.

На четвёртом месте - хоррор-кинокомикс "Новые мутанты", касса которого составила 19 миллионов рублей, а на пятом - отечественный "Вратарь галактики" с 13 миллионами.

При этом на сервисе kinometro.ru отмечается, что впервые со дня возобновления кинопроката в стране российские кинотеатры за выходные посетили более одного миллиона зрителей.