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"Довод" вновь возглавил российский кинопрокат

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    14.09.2020, 13:51
Текст:   Айгуль Бакирова

По итогам минувших выходных "Довод" снова возглавил российский кинопрокат, собрав 158,8 миллионов рублей. О чем свидетельствуют предварительные данные, опубликованные "Бюллетенем кинопрокатчика". Напомним, за первый уикенд сборы фильма достигли отметки в 186 миллионов рублей. За всё время проката фильма в России остросюжетный боевик Нолана заработал на сегодняшний день свыше 400 миллионов рублей.

На втором месте расположился ремейк диснеевского мультфильма "Мулан" со 138 миллионами.

Третье место в списке самых посещаемых кинокартин уикенда занял документальный фильм "BTS: разбей тишину", выручка за проданные на него билеты составила 23 миллиона рублей.

На четвёртом месте - хоррор-кинокомикс "Новые мутанты", касса которого составила 19 миллионов рублей, а на пятом - отечественный "Вратарь галактики" с 13 миллионами.

При этом на сервисе kinometro.ru отмечается, что впервые со дня возобновления кинопроката в стране российские кинотеатры за выходные посетили более одного миллиона зрителей.

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