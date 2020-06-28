Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие

На YouTube-канале студии Pixar появился второй трейлер новой анимационной полнометражки "Душа". Про которую важно знать, что там все персонажи негры. И даже кот - коричневый.

Впрочем, как мы только что убедились, это вообще не гарант того, что фильм убережется от обвинений в расизме. Хотя бы потому, что один из создателей ленты - белый.

В центре ее сюжета - учитель музыки Джо, который в самый счастливый день свой жизни попадает в инцидент, а выскочившая из него душа - "в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы".

Режиссеры и сценаристы - лауреат "Оскара" Пит Доктер ("История игрушек","Корпорация монстров", "Головоломка"), это он тут белый, и дебютант режиссуры Кемп Пауэрс ("Звездный путь: Дискавери") - черный.

Премьера - 20 ноября.

Предыдущий ролик смотрите здесь.