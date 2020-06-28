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Актер фильмов Marvel жестко раскритиковал "Черную пантеру" за расизм

Новости
    28.06.2020, 14:59
Текст:   Богдан Бобров

Американский актер Энтони Маки, получивший наибольшую известность благодаря роли Сэма "Сокола" Уилсона - лучшего друга Капитана Америки, жестко раскритиковал Marvel Studios за отсутствие расового разнообразия. При этом больше всего досталось картине "Черная пантера".

Фото: twitter.com/ NXOnNetflix
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Судя по всему, стараясь набрать очков в качестве участника движения Black Lives Matter, Маки обвинил студию в том, что у большинства участников съемочной команды цвет кожи был белым. Его слова приводит портал Screenrant: "Меня действительно беспокоит, что я участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым".

В ситуации с "Черной пантерой", где за производство отвечали в подавляющем большинстве чернокожие работники, актер тоже нашел акты несправедливого и непозволительного угнетения по расовому признаку: "Это еще больший расизм, чем все остальное. Потому что если вы можете нанять чернокожих в фильм про чернокожих, почему вы не можете нанять их же, но только в фильм, где в основном снимаются белые?"

В изначальной стратегии киновселенной Marvel планировалось, что персонаж Энтони Маки, символично перенявший щит из рук Стива Роджерса в концовке "Мстители: Финал", станет в итоге новым Капитаном Америкой. Но, учитывая долгую память и неприятие критики главой студии Кевином Файги (привет Эдварду "бывшему Халку" Нортону), есть некая вероятность, что Сокол может умереть где-нибудь за кадром собственного сериала "Сокол и Зимний Солдат", а щит и звание нового Кэпа достанется Баки Барнсу, как того и требовали фанаты.

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