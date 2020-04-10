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Глава Marvel Кевин Файги заявил о продолжении "Мстителей"

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    10.04.2020, 12:03
Текст:   Богдан Бобров

Президент Marvel Studios Кевин Файги впервые с 2018 года сделал публикацию в своем Twitter-аккаунте. Он ретвитнул видео, в котором записана реакция кинозала на одну из сцен фильма "Мстители: Финал" во время его премьерного показа.

В ней Капитан Америка оказывается достойным молота Тора, с помощью которого противостоит Таносу. В ролике слышно, что аудитория восприняла этот момент действительно эмоционально.

Судя по всему, проникся даже глава Marvel - он прокомментировал пост следующим образом: "Хорошее напоминание о том, что мы все делали вместе почти год назад. Хорошее напоминание о том, что мы все будем делать вместе когда-нибудь снова."

Возможно, таким образом Файги хочет дать поклонникам кинокомиксов надежду и оказать моральную поддержу в это непростое время, намекая на продолжение франшизы "Мстители".

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