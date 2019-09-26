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Глава студии Marvel займется новыми "Звездными войнами"

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    26.09.2019, 13:15
Текст:   Илья Маршак

Глава Marvel Studios Кевин Файги, ответственный за успех кинематографической вселенной Marvel, поработает над новыми "Звездными войнами".

Фото: kinopoisk.ru
Фото: Джеймс Ганн показал новый "Отряд самоубийц"

На данный момент венцом работы Файги является картина "Мстители: Финал", которая летом 2019 года была признана самым прибыльным фильмом в истории кино.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в конце лета 2019 года Файги встретился с представителями Disney Аланом Хорном и Аланом Бергманом и главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Речь шла о совместной работе над новой главой во вселенной "Звездных войн" после окончания саги фильмом "Звездные Войны: Скайуокер. Восход".

По словам Алана Хорна, Disney "очень рады проектам, над которыми работают Кэти и Lucasfilm. С окончанием "Звездной саги" Кэти готовит новую эру в истории вселенной. Учитывая, что Кевин - большой поклонник "Звездных войн", есть смысл этим двум исключительным продюсерам работать над проектом совместно".

Детали пока держатся в секрете, однако, по слухам, глава Marvel уже присмотрел звездного актера для будущего фильма и провел с ним переговоры.

Ранее были анонсированы сериал о похождениях Оби-Вана Кеноби с Юэном МакГрегором, многосерийный "Мандалорец" с Педро Паскалем и полнометражный фильм от создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, выход которого ожидается в 2022 году.

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