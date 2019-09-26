Глава студии Marvel займется новыми "Звездными войнами"

Глава Marvel Studios Кевин Файги, ответственный за успех кинематографической вселенной Marvel, поработает над новыми "Звездными войнами".

На данный момент венцом работы Файги является картина "Мстители: Финал", которая летом 2019 года была признана самым прибыльным фильмом в истории кино.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в конце лета 2019 года Файги встретился с представителями Disney Аланом Хорном и Аланом Бергманом и главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Речь шла о совместной работе над новой главой во вселенной "Звездных войн" после окончания саги фильмом "Звездные Войны: Скайуокер. Восход".

По словам Алана Хорна, Disney "очень рады проектам, над которыми работают Кэти и Lucasfilm. С окончанием "Звездной саги" Кэти готовит новую эру в истории вселенной. Учитывая, что Кевин - большой поклонник "Звездных войн", есть смысл этим двум исключительным продюсерам работать над проектом совместно".

Детали пока держатся в секрете, однако, по слухам, глава Marvel уже присмотрел звездного актера для будущего фильма и провел с ним переговоры.

Ранее были анонсированы сериал о похождениях Оби-Вана Кеноби с Юэном МакГрегором, многосерийный "Мандалорец" с Педро Паскалем и полнометражный фильм от создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, выход которого ожидается в 2022 году.