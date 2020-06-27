Видео: Капитана Америку 5 минут бьют по лицу

Известие о том, что Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки, судя по всему, расстроило далеко не всех любителей кинокомиксов.

Иначе, как еще объяснить тот факт, что на YouTube-канале Mr Sunday Movies опубликовано видео, в котором энтузиасты собрали в один ролик все моменты, когда Первый Мститель получал по лицу.

В общей сложности атаки противников Кэпа достигли цели 91 раз.

Но надо отдать авторам подборки должное - в конце они показали, что после каждого полученного удара супергерой все равно собирался с силами и поднимался на ноги.