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Крис Эванс назвал своего любимого супергероя, и это не Капитан Америка

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    16.06.2020, 15:33
Текст:   Богдан Бобров

Крис Эванс, в большей степени известный широкой аудитории как Капитан Америка из кинематографической вселенной Marvel, дал развернутое интервью изданию SCMP.

Фото: instagram.com/ psychboz
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В нем он признался, что Кэп не является его самым любимым супергероем: "Я люблю своего персонажа, но Человек-Паук был героем моего детства. Я бы с удовольствием снялся в сценах, где я карабкаюсь по небоскребу и перепрыгиваю с одного здания на другое".

Но судьбу карьеры актера решила его боязнь замкнутого пространства: "Я бы возненавидел маску Человека-паука. Я очень подвержен клаустрофобии, сомневаюсь, что смог бы проводить по несколько часов подряд в костюме и маске на съемочной площадке. Я предпочитаю мой костюм Капитана Америки, который все равно гораздо круче!"

Напомним, путь Стива Роджерса на большом экране закончился в фильме "Мстители: Финал", сам актер недавно заявил, что больше не вернется к своей звездной роли, так как прощание вышло очень эмоциональным, и дальнейшие появления могли бы только испортить впечатление.

Предполагается, что вместе со щитом супергеройское звание теперь перейдет к Сэму Соколу Уилсону.

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