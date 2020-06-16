Крис Эванс назвал своего любимого супергероя, и это не Капитан Америка

Крис Эванс, в большей степени известный широкой аудитории как Капитан Америка из кинематографической вселенной Marvel, дал развернутое интервью изданию SCMP.

В нем он признался, что Кэп не является его самым любимым супергероем: "Я люблю своего персонажа, но Человек-Паук был героем моего детства. Я бы с удовольствием снялся в сценах, где я карабкаюсь по небоскребу и перепрыгиваю с одного здания на другое".

Но судьбу карьеры актера решила его боязнь замкнутого пространства: "Я бы возненавидел маску Человека-паука. Я очень подвержен клаустрофобии, сомневаюсь, что смог бы проводить по несколько часов подряд в костюме и маске на съемочной площадке. Я предпочитаю мой костюм Капитана Америки, который все равно гораздо круче!"

Напомним, путь Стива Роджерса на большом экране закончился в фильме "Мстители: Финал", сам актер недавно заявил, что больше не вернется к своей звездной роли, так как прощание вышло очень эмоциональным, и дальнейшие появления могли бы только испортить впечатление.

Предполагается, что вместе со щитом супергеройское звание теперь перейдет к Сэму Соколу Уилсону.