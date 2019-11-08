Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Душа"

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован локализованный тизер-трейлер нового полнометражного мультфильма студии "Душа".

"Вы когда-нибудь задумывались о том, как и где зарождаются ваши желания, мечты и потребности? Что именно делает вас - вами?" - интересуются Disney и Pixar, далее приглашая зрителя "прогуляться по улицам Нью-Йорка и отправиться в путешествие по космическим мирам" - для того, чтобы найти ответы на самые важные в жизни вопросы.

По сюжету фильма учитель музыки Джо в самый счастливый день свой жизни попадает в инцидент, а выскочившая из него душа - "в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы". Там он знакомится с другой душой - игривой и молодой - по имени 22.

Режиссеры и сценаристы - лауреат "Оскара" Пит Доктер ("История игрушек", "Корпорация монстров", "Головоломка") и Кемп Пауэрс ("Звездный путь: Дискавери").

В кино - с 18 июня 2020 года.