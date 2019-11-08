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Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Душа"

Новости
    08.11.2019, 11:52
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Disney Россия Фото: youtube.com/ Disney Россия
Фото: youtube.com/ Disney Россия

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован локализованный тизер-трейлер нового полнометражного мультфильма студии "Душа".

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед". И это феерия

"Вы когда-нибудь задумывались о том, как и где зарождаются ваши желания, мечты и потребности? Что именно делает вас - вами?" - интересуются Disney и Pixar, далее приглашая зрителя "прогуляться по улицам Нью-Йорка и отправиться в путешествие по космическим мирам" - для того, чтобы найти ответы на самые важные в жизни вопросы.

По сюжету фильма учитель музыки Джо в самый счастливый день свой жизни попадает в инцидент, а выскочившая из него душа - "в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы". Там он знакомится с другой душой - игривой и молодой - по имени 22.

Режиссеры и сценаристы - лауреат "Оскара" Пит Доктер ("История игрушек", "Корпорация монстров", "Головоломка") и Кемп Пауэрс ("Звездный путь: Дискавери").

В кино - с 18 июня 2020 года.

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