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16.10.2020 19:25
Рубрика: Экономика

Установлена предельная цена на препараты от COVID-19

Текст: Елена Манукиян
Определены максимальные отпускные цены на три лекарства от коронавируса, которые на этой неделе включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщили в Минздраве. Но установлены они для производителей, а потому не включают налог на добавленную стоимость, а также оптовые и розничные надбавки. Покупателю в розничной сети аптек эти лекарства обойдутся дороже.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Так, блистер Авифавира, в котором десять таблеток, оптовикам обойдется в одну тысячу рублей, то есть каждая таблетка, как ранее заявили в ФАС, не будет стоить больше 100 рублей. Препарат выпускает компания "Кромис" в упаковках по 10, 40 и 50 штук.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Что происходит с ценами на препараты от COVID-19

Такая же цена утверждена на Арепливир, как и предыдущее лекарство, - это аналог фавипиравира, но выпускается он компанией "ПРОМЕД РУС" в упаковках по 40 или 100 штук.

Закупочная цена еще одного препарата "Илсира" от компании "Биокад" составит 47 531,10 рублей. Объем лекарства 180 мг/мл, оно применяется для лечения тяжелых форм коронавируса при купировании угрожающего жизни дистресс-синдрома, сопровождающегося цитокиновым штормом.

В Минздраве напомнили, что государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, размещен на официальном сайте по ведению государственного реестра предельных отпускных цен - http://grls.rosminzdrav.ru

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19 Цены на лекарства

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