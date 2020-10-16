Установлена предельная цена на препараты от COVID-19

Определены максимальные отпускные цены на три лекарства от коронавируса, которые на этой неделе включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщили в Минздраве. Но установлены они для производителей, а потому не включают налог на добавленную стоимость, а также оптовые и розничные надбавки. Покупателю в розничной сети аптек эти лекарства обойдутся дороже.

Так, блистер Авифавира, в котором десять таблеток, оптовикам обойдется в одну тысячу рублей, то есть каждая таблетка, как ранее заявили в ФАС, не будет стоить больше 100 рублей. Препарат выпускает компания "Кромис" в упаковках по 10, 40 и 50 штук.

Такая же цена утверждена на Арепливир, как и предыдущее лекарство, - это аналог фавипиравира, но выпускается он компанией "ПРОМЕД РУС" в упаковках по 40 или 100 штук.

Закупочная цена еще одного препарата "Илсира" от компании "Биокад" составит 47 531,10 рублей. Объем лекарства 180 мг/мл, оно применяется для лечения тяжелых форм коронавируса при купировании угрожающего жизни дистресс-синдрома, сопровождающегося цитокиновым штормом.

В Минздраве напомнили, что государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, размещен на официальном сайте по ведению государственного реестра предельных отпускных цен - http://grls.rosminzdrav.ru