В городе на Двине открывается фестиваль "Витебский листопад"

Не изменяя хорошей традиции, под шорох осенней листвы в 34-й раз собирает 16 октября своих друзей Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад-2020". Правда, жизненные коллизии внесли и в его формат существенные дополнения, сообщают организаторы, уточняя, что в этом году он состоится в двух форматах: реальном и виртуальном.

Чтобы те, кто приедет на два дня в северную столицу Беларуси, поясняют они, смогли вновь окунуться в его душевную атмосферу, а те, кого пандемия лишила такой возможности, - смогли вдохновиться на расстоянии и посетить гостеприимный Витебск хотя бы через год.

В городе на Двине, констатирует БЕЛТА, соберутся на двухдневную встречу старые друзья: поэты и музыканты, авторы-исполнители; словом, участники конкурса из Синеокой, России, Германии, Израиля, Казахстана и Украины. А откроется творческий форум поэтическим турниром. Повелителей строк и рифм приглашает областная площадка выставочного зала "Духовский круглик".

А в субботу лауреаты всех номинаций выступят в зале "Витебск" на гала-концерте. Кстати, в этот вечер гостей ожидают не только музыкальные аккорды и возвышенные поэтические мотивы. Главной особенностью концерта, сообщает агентство, станет показ видеороликов победителей, которые не смогли приехать на фестиваль. Кроме того, во время гала-концерта жюри выберет обладателя и главной награды форума - "Признание".