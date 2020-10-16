В Греции установлен рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

У 508 греков за последние сутки выявлено заражение коронавирусом, 8 ранее заболевших пациентов скончались. Об этом на ежедневном брифинге сообщил представитель министерства здравоохранения Греции доктор Гкикас Магиоркинис.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в столичном регионе Аттика - 227 человек. В "северной столице" Салониках обнаружено 63 новых заболевших.

Общее число инфицированных с начала пандемии в Греции составило 24450 человек. В палатах интенсивной терапии находится 81 пациент.

В свою очередь замглавы министерства защиты гражданина Никос Хардалиас объявил о введении карантина в северной области Козани, где показатели новых заражений в последние несколько дней вызывают серьезную озабоченность.

"Греция находится в стабильной эпидемиологической ситуации, но под большим давлением, отметил замминистра. - Эта стабильность чрезвычайно хрупкая".