В Каспийском море начались крупные морские учения в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год.

Как рассказали в Минобороны РФ, в тренировках задействованы экипажи ракетных кораблей "Дагестан", "Татарстан" а также малых ракетных кораблей "Углич" и "Великий Устюг". Корабли выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.

"Корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов", - отметили в военном ведомстве.

Там пояснили, что учения пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. В ходе отработки эпизодов будут задействованы 6 кораблей, 7 самолетов и более 400 военнослужащих.

Эти маневры необходимы, чтобы оценить уровень боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии.

"Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств", - подчеркнули в Минобороны.