В Москве вручили оперную премию Casta Diva

Сложная ситуация в Москве, связанная с пандемией, не стала препятствием для проведения на сцене "Новой оперы" торжественной церемонии и гала-концерта лауреатов премии Casta Diva и солистов ведущих столичных театров.

В разные годы этой престижной российской оперной премии удостаивались постановки Большого и Мариинского театров, Зальцбургского фестиваля, Баварской оперы, Музтеатра имени Немировича-Данченко и Станиславского. Лауреатами премии становились такие величины, как Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Дмитрий Хворостовский, Ольга Бородина и многие другие.

Вручение наград Casta Diva по традиции проходит осенью: именно в это время года в конце XVI века во Флоренции была поставлена первая в истории опера - "Дафна" на либретто поэта Оттавио Ринуччини и музыку Якопо Пери и Якопо Корси. Премия и была создана в 1996 году историком и теоретиком оперы Михаилом Мугинштейном к 400-летию оперы. С тех пор премия Casta Diva отмечает самые яркие события сезона.

Символически церемония награждения началась с первого куплета каватины Нормы из оперы Беллини в исполнении Елены Стихиной: в прошлом году церемонию "открывала" Мария Каллас в видеозаписи легендарного парижского концерта 1958 года, а в этот раз зрители смогли услышать живое пение талантливой солистки Мариинского театра, чей голос отличается лучезарной красотой тембра и впечатляющей ровностью звуковедения. Екатерина Губанова исполнила арию Эболи из "Дон Карлоса", дуэт из второго акта "Аиды" с Еленой Стихиной и смерть Изольды из оперы Вагнера, но ее вокальной линии явно не хватало регистровой сглаженности и "близости" звучания.

Жемчужиной вечера стал монументальный монолог Голландца из оперы Вагнера "Летучий голландец" в исполнении Евгения Никитина, обладающего мощным, насыщенным голосом, прекрасной артикуляцией и впечатляющей экспрессией: эти качества подтвердились и в развернутом дуэте с Сентой, где его партнершей стала Елена Стихина.

В концерте также приняли участие лауреаты премии Casta Diva прошлых лет - Наталья Мурадымова, Игорь Головатенко и Дмитрий Ульянов а также солисты "Новой оперы" Хачатур Бадалян, Виктория Яровая, Екатерина Петрова и Гаянэ Бабаджанян. В их исполнении прозвучали арии из опер Верди, Массне, Тома, Бриттена. Завершился концерт пленительным своей мелодической красотой терцетом Маршальши, Софи и Октавиана из оперы "Кавалер розы" Рихарда Штрауса: тончайшие лирические оттенки штраусовской звукописи прекрасно передали Елена Стихина, Гаянэ Бабаджанян и солистка Большого театра Ольга Селивестрова, а тембры певиц идеально сливались в ансамбле.

Справка "РГ"

Премию в номинации "Событие года" по итогам оперных сезонов 2019 года члены жюри присудили постановке оперы современного венгерского композитора Петера Этвеша "Три сестры", осуществленной Екатеринбургским театром "Урал Опера Балет". Победителями в номинации "Спектакль года" стала постановка "Поругание Лукреции" Бриттена в постанвке Екатерины Одеговой в "Новой опере", ко-продукция Музтеатра Станиславского и Немировича-Данченко "Похождения повесы" Стравинского. Специальной премии была удостоена мировая премьера "Влюбленного дьявола" Александра Вустина на сцене МАМТа. Главное европейское событие 2019 года - "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова на сцене театра Ла Монне в Брюсселе. Что же касается вокалистов, то лучшими певцами года были признаны меццо-сопрано Екатерина Губанова, сопрано Марлиз Петерсен, бас-баритон Евгений Никитин, баритон Кристофер Мальтман, а премию в номинации "Взлет" получила молодая солистка Мариинского театра - сопрано Елена Стихина.

По традиции торжественные речи и вручение золотых статуэток были совмещены с гала-концертом лауреатов, исполнявших арии и ансамбли из итальянского, французского и немецкого репертуара в сопровождении оркестра "Новой оперы" под управлением Андрея Лебедева.