В последний день учений силы ОДКБ блокировали захваченное террористами село

Сегодня в Витебской области на полигоне "Лосвидо" завершились командно-штабные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020". Гостям учений продемонстрировали показ всех тактических эпизодов, которые были отработаны за дни учений.

- Согласно легенде, в рамках постконфликтного урегулирования миротворческий контингент ОДКБ, имея резолюцию Совета Безопасности ООН и согласие принимающей стороны, был введен в условное государство с целью контроля соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых соглашений по прекращению огня. В ходе второго этапа учения Коллективные миротворческие силы ОДКБ отработали выполнение задач в ходе ведения операции по поддержанию мира, - сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

В частности, сегодня коллективные миротворческие силы ОДКБ продемонстрировали блокирование и досмотр населенного пункта, часть которого была "захвачена" незаконными вооруженными формированиями. В ходе "штурма" здания были освобождены заложники и задержаны члены незаконных вооруженных формирований. Во взаимодействии с полицейскими и спасательными подразделениями миротворцы отработали задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни, в том числе эвакуацию пострадавших и оказание гуманитарной помощи.

В заключительном этапе приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. На мероприятие прибыли официальные делегации государств-членов ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций.

В качестве наблюдателей на финальном этапе также участвовали военные атташе 14 стран: Болгарии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Литвы, Польши, России, Сербии, Сирии, Туркменистана, Турции, Германии, Чехии, Таджикистана.