В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19

Подъем заболеваемости коронавирусом может продлиться до первой декады ноября, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, к которым относится и коронавирус, продолжается в среднем два инкубационных периода - 28 дней. "В данный момент мы находится в фазе роста, которая, в соответствие с законами эпидемиологии, продлится в среднем около двух инкубационных периодов. Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще 20 дней ожидаем рост", - рассказал РИА Новости Горелов.

В то же время он считает, что может наступить и пик заболеваемости, когда ежедневно будет выявляться до 17-18 тысяч заболевших. При этом, по словам специалиста, рост этот ожидаемый, так как у всех вирусов семейства ОРВИ осень - традиционный период распространения.

А вот снижение заболеваемости COVID-19 в РФ до нулевых значений пока невозможно, так как в России коронавирусом переболело не более одного процента населения, поэтому нет коллективного иммунитета.