В России упали цены на новый маленький iPhone SE. Брать или нет?

Вскоре после презентации Apple, на которой были показаны новые смартфоны линейки iPhone 12, включая модель mini, цены на малютку iPhone SE 2020 года поползли вниз. Часть продавцов предлагает аппарат, выпущенный весной этого года, по цене ниже 33 тысяч рублей.

Фото: Apple

Является ли это поводом "войти в экосистему Apple"? Определенно да, если не смущает 4,7-дюймовый экран.

Чем хорош iPhone SE 2020 года? Он компактный и при этом обладает достаточной автономностью. Он оснащен камерой на уровне iPhone XR, "почти топовым" процессором Apple A13 Bionic, но самое главное в нем - это домашняя кнопка с Touch ID. Во времена обязательного ношения масок возможность разблокировать смартфон пальцем, а не лицом - определенно дорогого стоит.

Добавьте к этому поддержку eSIM, возможность съемки видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, модуль NFC и возможность беспроводной зарядки. Очень неплохо за 33 тысячи рублей. iPhone 8, который раньше был предметом вожделения любителей компактных смартфонов, определенно остается не у дел.

iPhone 12 на фоне iPhone SE 2020 кажется страшно дорогущим - на старте продаж за него будут просить 69990 рублей.