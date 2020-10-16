В российских школах проходит акция "День ИТ-знаний"

Что такое нейронные сети и как они работают? Как работает распознавание лиц и голоса? Зачем нужны чат-боты и суперприложения? В пятницу, 16 октября, более 4 тысяч российских школ подключились онлайн к "Дню ИТ-знаний".

Акцию проводят российские технологические компании при поддержке Министерства просвещения РФ. Ведущие "айтишники" рассказывают ученикам 8-9-х классов, чему и где нужно учиться, чтобы в будущем стать востребованным специалистом в сфере ИТ. И вообще - как туда попасть?

- В 2020 году весь мир оказался в сложной ситуации, но даже в этих обстоятельствах очень важно не прерывать учебный процесс, - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Сегодня технологии, включая социальные сети, позволяют даже дистанционно получать дополнительные знания, проводить для школьников важные и нужные мероприятия, в том числе профориентационные. Мы поддерживаем акцию с самого начала и рады, что она стала настолько популярной в России и других странах.