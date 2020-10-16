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16.10.2020 13:25
Рубрика: Спорт

В российском оргкомитете Евро-2020 ответили на слухи о лишении РФ права принять турнир

Текст: Максим Домчев

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил "РГ", что никаких оснований у появившейся в английских СМИ информации о том, что УЕФА может лишить Россию права принимать матчи Евро-2020, нет.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Ранее английский таблоид The Sun сообщил, что УЕФА из-за коронавируса может уменьшить число городов, в котором пройдут матчи финальной части Евро-2020, который был перенесен на 2021 год. По данным издания, турнир вполне может пройти только на четырех стадионах. Англичане уверены, что из числа городов, которые должны принять финальный турнир, неизменно будет исключен Санкт-Петербург, а также Баку.

"Честно говоря, такие публикации для нас не новость. Это мы проходили еще перед чемпионатом мира, - сказал корреспонденту "РГ" генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин. - Помните, тогда постоянно сообщали, что совсем скоро у нас отнимут ЧМ. В итоге все оказалось правдой (смеется). Почему эта публикация появилась именно сейчас, я сказать не могу. Но даже факты, которые описаны в статье, заставляют задуматься, откуда они это взяли. Посудите сами, как такой турнир могут принять всего 4 стадиона? Это значит, что матчи на них будут проходить через день?"

"Мы продолжаем в установленном порядке вести подготовку к этому турниру, тесно общаемся с УЕФА. Мы все рассчитываем, что следующим летом чемпионат Европы пройдет именно в том формате, который и был запланирован. В УЕФА надеются, что матчи пройдут со зрителями. Так что никаких оснований для каких-то изменений сейчас нет", - продолжил Сорокин.

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