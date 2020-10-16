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16.10.2020 20:35
Рубрика: В мире

В США заявили о сложностях с введением новых санкций против России

Текст: Владимир Шилов

Вашингтон практически исчерпал санкционный инструментарий для дальнейшего сдерживания "агрессивных устремлений Москвы", считает советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он напомнил, что в настоящее время в черном списке минфина США уже более 300 российских организаций и олигархов.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Мы не так много можем сделать с точки зрения санкций с Россией, но мы ищем другие места, где мы можем продемонстрировать недовольство, но это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций ", - сказал О'Брайен, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Вашингтон неоднократно вводил против Москвы различные ограничительные меры. Поводом для них стали вхождение Крыма в состав России, строительство Крымского моста, конфликт на Донбассе и предполагаемое вмешательство в американские выборы.

В мире США Россия и США Санкции и антисанкции

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