Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о возвращенных из Сирии 27 российских детях. Самолет Минобороны с группой российских детей на борту приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский в ночь на пятницу.

По словам омбудсмена, маленькие россияне будут направлены в пять регионов страны: 17 детей поедут в Дагестан, четверо - в Пензенскую область, по два - в Тюменскую и Волгоградскую области, а также в Чеченскую республику, пишет РИА Новости.

Отмечается также, что вернувшимся детям от 2 до 13 лет. "Среди них очень много маленьких, несколько детей 13 лет. В основном два-четыре года", - рассказала Кузнецова, подчеркнув, что раненых нет.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Ранее из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию уже были возвращены и переданы родственникам 197 детей: 122 - из Ирака и 75 - из САР.