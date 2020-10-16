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16.10.2020 04:31
Рубрика: Власть

Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о возвращенных из Сирии 27 российских детях. Самолет Минобороны с группой российских детей на борту приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский в ночь на пятницу.

Кузнецова сообщила о готовности документов для вывоза из Сирии еще 101 ребенка

По словам омбудсмена, маленькие россияне будут направлены в пять регионов страны: 17 детей поедут в Дагестан, четверо - в Пензенскую область, по два - в Тюменскую и Волгоградскую области, а также в Чеченскую республику, пишет РИА Новости.

Отмечается также, что вернувшимся детям от 2 до 13 лет. "Среди них очень много маленьких, несколько детей 13 лет. В основном два-четыре года", - рассказала Кузнецова, подчеркнув, что раненых нет.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Ранее из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию уже были возвращены и переданы родственникам 197 детей: 122 - из Ирака и 75 - из САР.

Власть Власть Работа власти В мире Ближний Восток Сирия Президент Уполномоченный по правам ребенка

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