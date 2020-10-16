Новости

Мантуров отметил преимущество снижения курса рубля 03:14
В США зафиксировано рекордное с июля число новых случаев COVID-19 02:56
Пользователи пожаловались на перебои в работе Twitter 02:36
Еще 27 российских детей удалось вернуть на родину из Сирии 02:17
Русская живопись принесла MacDougall's почти 3 миллиона долларов 02:03
Находившийся в самолете Байдена сотрудник заболел COVID-19 01:52
Трамп пообещал не вводить жесткие меры в случае второй волны COVID-19 01:08
Минобороны: За неделю 37 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 00:26
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 15.10.2020
В Подмосковье запретят вечеринки после полуночи 15.10.2020
Мурашко назвал примерные сроки начала вакцинации от COVID 15.10.2020
"Спартак" объявил о переходе Мозеса 15.10.2020
В Москве открылась выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума 15.10.2020
Полиция просит помощи в розыске пропавшей девочки в Москве 15.10.2020
Приезжие из Средней Азии подарили в кафе своего ребенка 15.10.2020
Алексей Ионов перешел в "Краснодар" 15.10.2020
В Краснодарском крае ужесточили масочный режим 15.10.2020
В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры 15.10.2020
Собянин объяснил, зачем нужно идентифицировать посетителей ночных клубов 15.10.2020
"Динамо" объявило о возвращении Нойштедтера 15.10.2020
Тело 92-летней художницы найдено в ее квартире в Москве 15.10.2020
В России впервые защитили докторскую диссертацию по исламскому богословию 15.10.2020
Видео: Для дельфинариев и цирков разработан плавающий робот-дельфин 15.10.2020
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток 15.10.2020
Кудрин выступил против резкого сокращения расходов на оборону 15.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 02:17
Рубрика: В мире

Еще 27 российских детей удалось вернуть на родину из Сирии

Самолет Минобороны РФ, на борту которого находились 27 российских детей из Сирии, в ночь на пятницу приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Кузнецова: Сирийским курдам передан список из 70 разыскиваемых российских детей

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года по поручению президента, пишет ТАСС. При уполномоченном по правам ребенка создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.

В конце сентября Анна Кузнецова сообщила о том, что готовы документы для вывоза из Сирии еще 101 ребенка. Ранее из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию уже были возвращены и переданы родственникам 197 детей: 122 - из Ирака и 75 - из САР.

В мире Ближний Восток Сирия Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса