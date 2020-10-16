Еще 27 российских детей удалось вернуть на родину из Сирии

Самолет Минобороны РФ, на борту которого находились 27 российских детей из Сирии, в ночь на пятницу приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года по поручению президента, пишет ТАСС. При уполномоченном по правам ребенка создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.

В конце сентября Анна Кузнецова сообщила о том, что готовы документы для вывоза из Сирии еще 101 ребенка. Ранее из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию уже были возвращены и переданы родственникам 197 детей: 122 - из Ирака и 75 - из САР.