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16.10.2020 16:25
Рубрика: Общество

Нейробиологи доказали положительное влияние музыки на память детей

Текст: Алена Ларина
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

Обучение игре на музыкальных инструментах улучшает память, внимание и психологическую устойчивость у детей. Результаты научного исследования на эту тему ученых из Чили опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

Фото: iStock
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В эксперименте участвовала команда под руководством скрипачки и нейробиолога Папского католического университета доктора Леони Каузель. По его итогам сделан вывод, что у детей, регулярно занимающихся игрой на музыкальных инструментах, обе нейронные структуры - специфического слухового и общего внимания более активны, и это улучшает их когнитивные навыки.

Специалисты проверили уровень внимания и оперативную память 40 подростков от 10 до 13 лет. Половина из них обучалась игре на каком-либо музыкальном инструменте не менее двух лет. Остальные дети не занимались музыкой. Внимание и рабочую память участников эксперимента фиксировали с помощью изменений кровотока в головном мозге методом функциональной магнитной томографии.

Дети должны были выполнить бимодальное (использующее два сенсорных канала обработки информации - зрительного и слухового) задание на внимание и качество оперативной памяти. В течение четырех секунд им показывали картинку в виде абстрактной фигуры и включали короткий звуковой фрагмент. Через две секунды дети должны были вспомнить, что они видели и слышали. Учитывалась точность ответов и время реакции.

Музыкально тренированные дети намного лучше справлялись с задачей на запоминание. Эксперимент показал, что они более внимательны, чем сверстники без музыкального образования.

Общество Наука

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