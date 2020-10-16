Во Франции обезглавили школьного учителя из-за карикатуры на Мухаммеда

Чудовищное по своей жестокости преступление произошло в пятницу в одном из пригородов Парижа. Исламист обезглавил учителя истории, показавшего на уроке карикатуры на Мухаммеда еженедельного журнала политической сатиры Charlie Hebdo.

Убийство произошло в городе в Конфлан-Сент-Онорин недалеко от здания школы, передает AFP.

Подоспевшие на вызов полицейские застрелили нападавшего. По данным газеты Le Parisien, им был 18-летний француз, предположительно, чеченского происхождения. Его имя в интересах следствия пока не называется.

Расследование ведет антитеррористическая прокуратура столичного региона. На место происшествия прибыл президент Эмманюэль Макрон.