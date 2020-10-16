Военному атташе США в Москве указали на ложь его коллеги в Киеве

В пятницу атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенных Штатов Америки в Москве пригласили в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ. Поводом для вызова стало резкое высказывание его коллеги в Киеве о нашей стране.

"Представителю вооруженных сил США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию "российской агрессии", - сообщили в оборонном ведомстве РФ. По оценке Минобороны России, это заявление противоречит декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами.

"Американской стороне указано, что упомянутое заявление содержит лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, что 14 октября посольство США на Украине опубликовало видео, в котором Бриттани Стюарт поздравила жителей "незалежной" с Днем защитника Украины. Там американский военный атташе сказала, что украинские солдаты, "рискуя жизнями, продолжают вести борьбу в условиях беспрерывной российской агрессии".