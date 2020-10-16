Володин рассказал о работе над новым бюджетом до первого чтения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о работе депутатов над проектом главного финансового документа страны на следующие три года. Комитеты Госдумы обсудят с профильными министрами каждую госпрограмму - в первую очередь те, которые направлены на поддержку людей.

Напомним, что первое чтение проекта бюджета 2021-2023 годов намечено на 29 октября, а накануне основные параметры главного финансового документа страны рассмотрел на своем заседании Комитет по бюджету и налогам. Большинство других комитетов ГД уже обсудили и дали заключения на документ.

- На следующей неделе пройдет скрупулезное обсуждение государственных программ с участием профильных комитетов ГД и министерств, - заявил Вячеслав Володин, слова которого приводит сайт нижней палаты. - По каждой госпрограмме ответственным министерством будет представлена подробная информация о расходах и результатах, которых планируется достигнуть.

В первую очередь, по его словам, будут рассмотрены направленные на поддержку людей государственные программы "Развитие здравоохранения", "Развитие образования", "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда", "Содействие занятости населения".

- Все это ключевые направления, от эффективности их реализации зависит решение стоящих перед страной задач, которые президент обозначил как первоочередные - благополучие граждан, повышение качества их жизни, обеспечение экономического роста, - подчеркнул спикер.

До первого чтения бюджета в Госдуме, таким образом, будут рассмотрены каждый раздел бюджета, каждая госпрограмма.

Также обсуждение проекта бюджета идет в парламентских фракциях, напомнил Вячеслав Володин. Так, на следующей неделе, 22 октября, пройдет заседание фракции "Единая Россия", в ходе которого депутаты зададут министру финансов волнующие избирателей вопросы и сформулируют приоритеты фракции.