Врач назвала признаки серьезных проблем с щитовидной железой

Появление уплотнений в щитовидной железе встречается достаточно часто и требует диагностики. Потому как образования - узлы - могут быть связаны с развитием других заболеваний. Это гипертиреоз, состояния, обусловленные дефицитом йода, и самое опасное - онкология.

Для того, чтобы исключить рак щитовидной железы, специалист проводит тонкоигольную аспирацию, которая позволяет под микроскопом исследовать образец ткани органа и определить природу новообразования.

Как передает KP.Ru, достаточно большие узлы часто сигнализируют давлением в области шеи, затрудненным или дискомфортным глотанием твердой пищи, проблемами с дыханием в горизонтальном положении, усилением храпа, внезапно возникшим непроходящим кашлем. Иногда на шее появляется характерный выступ, рост которого необязательно сопровождается другими симптомами. Это также требует обращения к медикам.

Как объяснила врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Лидия Голубенко, при раке щитовидной железы обычно назначается операция, где удаляется большая часть органа. После вмешательства необходимо ежедневно принимать заместительные гормоны щитовидной железы, отметила врач.