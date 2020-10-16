Вышел русский трейлер сказки с черным Питером Пэном и Анджелиной Джоли

Приквел-кроссовер "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" (Come Away) получил локализованный трейлер.

Ролик размещен на YouTube-канале кинокомпании ВОЛЬГА и приковывает внимание не столько Анджелиной Джоли, вновь ставшей по такому случаю блондинкой, сколько юными актерами, сыгравшими Питера и Алису. Как можно с упоением наблюдать, оба культовых героя детских сказок бурно среагировали на повесточку и сделались румяными негритятками - просто чудо, милота какая.

"Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца", - пояснил происходящее на экране синопсис.

Обнадеживая: "С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать: Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк - волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть".

Также на экране Дэвид Ойелоуо ("Восстание планеты обезьян") и Майкл Кейн.

Режиссер этого целенаправленного срама - лауреат премии "Оскар" Бренда Чепмен, постановщик "Храброй сердцем" и "Принца Египта".

В кино - с 26 ноября.

Ранее сообщалось, что упомянутая Динь-Динь в очередной адаптации сказки и сама почернеет.