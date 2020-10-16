Новости

Второй сезон "Темных начал" получил русский трейлер и дату премьеры 16:01
Спин-офф "Мистера Мерседеса" про Холли Гибни продлен на второй сезон 15:24
У сериала "Мандалорец" появится спин-офф про Кару Дюн 15:00
Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс сыграют в "космической" комедии Netflix 14:52
Вышел первый трейлер экранизации игры Monster Hunter с Миллой Йовович 15.10.2020

Вышел трейлер российского хоррора про пионеров-вампиров "Пищеблок"

Новости
    16.10.2020, 15:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ КиноПоиск Videos Фото: youtube.com/ КиноПоиск Videos
Фото: youtube.com/ КиноПоиск Videos

На YouTube-канале КиноПоиск Videos представлен первый тизер-трейлер российского хоррор-сериала по относительно недавнему роману "Пищеблок" Алексея Иванова ("Географ глобус пропил").

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер экранизации игры Monster Hunter с Миллой Йовович

"Лето 1980 года, пионерский лагерь "Буревестник" на берегу Волги. В Москве гремит Олимпиада, а в лагере течет безмятежная жизнь: утренние линейки, страшные истории у костра, футбол по ночам и первые влюбленности...", - наводит пасторали синопсис. Но это лишь фасад, ведь однажды вечером пионер по имени Валерка замечает, как его сосед по комнате пьет кровь другого мальчика.

В результате выясняется: среди примерных советских пионеров отныне прячутся вампиры и именно они - самые правильные и ответственные ребята смены.

Бороться с нависшей нечистью будут двое подростков - Валерка и вожатый Игорь, чья возлюбленная тоже попала в беду из-за упырей.

Режиссер - Святослав Подгаевский ("Яга. Кошмар тёмного леса", "Русалка. Озеро мертвых", "Пиковая дама: Черный обряд", "Нечеловек"). В ролях: Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Роман Мадянов и, естественно, Роза Хаируллина.

Премьера - в июне 2021-го.

Ремарка для эстетов: по вышеуказанной ссылке можно найти еще и "экспортный" вариант ролика, на английском.

Новости

Мультфильм Pixar "Душа" получил новый трейлер и дату премьеры 15.10.2020
Названы актеры-рекордсмены по количеству и длительности секс-сцен 15.10.2020
Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин 15.10.2020
Вышел тизер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 15.10.2020
⧣ Россия
Фото: Reanimedia
Крокодил Гена не будет говорить голосом Димы Билана в новом "Чебурашке" 15.10.2020
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 14.10.2020
Видео: песню крокодила Гены в новом "Чебурашке" споет Дима Билан 14.10.2020
⧣ экранизации
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
СМИ: Бенедикт Камбербэтч может стать новым графом Дракулой 14.10.2020
СМИ: Netflix снимет сериал про молодого Шерлока Холмса 13.10.2020
Вышел трейлер третьего сезона "Американских богов" 10.10.2020
⧣ ужасы
Фото: youtube.com/ Skybound
Создатели "Ходячих мертвецов" анонсировали еще три спин-оффа 13.10.2020
Вышел русский трейлер хоррора "Омен. Наследие" 05.10.2020
Вышел эффектный трейлер российского хоррора "Кольская сверхглубокая" 02.10.2020