Вышел трейлер российского хоррора про пионеров-вампиров "Пищеблок"

На YouTube-канале КиноПоиск Videos представлен первый тизер-трейлер российского хоррор-сериала по относительно недавнему роману "Пищеблок" Алексея Иванова ("Географ глобус пропил").

"Лето 1980 года, пионерский лагерь "Буревестник" на берегу Волги. В Москве гремит Олимпиада, а в лагере течет безмятежная жизнь: утренние линейки, страшные истории у костра, футбол по ночам и первые влюбленности...", - наводит пасторали синопсис. Но это лишь фасад, ведь однажды вечером пионер по имени Валерка замечает, как его сосед по комнате пьет кровь другого мальчика.

В результате выясняется: среди примерных советских пионеров отныне прячутся вампиры и именно они - самые правильные и ответственные ребята смены.

Бороться с нависшей нечистью будут двое подростков - Валерка и вожатый Игорь, чья возлюбленная тоже попала в беду из-за упырей.

Режиссер - Святослав Подгаевский ("Яга. Кошмар тёмного леса", "Русалка. Озеро мертвых", "Пиковая дама: Черный обряд", "Нечеловек"). В ролях: Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Роман Мадянов и, естественно, Роза Хаируллина.

Премьера - в июне 2021-го.

Ремарка для эстетов: по вышеуказанной ссылке можно найти еще и "экспортный" вариант ролика, на английском.