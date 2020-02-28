Вероятно, поэтому миры фильмов Подгаевского относятся к некой абстрактной искусственной реальности, лишенной малейших намеков на какую-либо идентичность. Исходя из вышесказанного, напрашивается гипотеза, что в сверхъестественной среде этой реальности царит матриархат, но, озвучив ее, мы уже рискуем открыть перспективу целой киновселенной, а таких продуманных сложностей женоненавистнические опусы Подгаевского не подразумевают.

Мир "Яги", в частности, крайне минималистичен. Он состоит из двух локаций. Первая - крохотная субурбия с аккуратненькими домиками и идеально ровными газонами, такая чистенькая, светленькая, модненькая и опрятненькая, как будто Святослав Подгаевский на самом деле снимал рекламу жилищного комплекса премиум-класса. Там есть, помимо домиков, магазин и школа, но школу нам не показывают, а показывают только детей, которые в ней, предположительно, учатся. Больше признаков цивилизации в мире "Яги" нет, так что взрослые, пока дети, предположительно, учатся, все сидят по домам целыми днями.

Вторая локация - лес. В лесу есть хижина, где проживает нелюдимый бородатый мужик и по всему потолку развешаны на веревочках, точно ёлочные игрушки, столовые ложки и вилки (вот что бывает, если не кормить художника-постановщика). Также неподалеку от домика размещается избушка, собственно, Бабы-Яги. По совместительству являющаяся почему-то электростанцией (пожалуйста, не спрашивайте). И в этой избушке-электростанции стоит печь. Чугунная, круглая, просторная внутри, как раз чтобы можно было ребенка, например, засунуть.

Ведьма у граждан субурбии похищает детей, стирая всем память о них и удаляя всякие материальные свидетельства их существования, как в "Леди исчезает" и тому подобных фильмах. Кроме того, некоторых граждан ведьма ментально порабощает, заставляя их разговаривать монотонным голосом, таращась в зеркало (уморительное зрелище).

Похищения, к слову, происходят довольно регулярно, что, по идее, рано или поздно должно повлечь объективные последствия хотя бы в виде демографической аномалии и интереса к этой аномалии властей. Но, как мы уже усвоили, в мире "Яги" нет ничего, кроме магазина, школы (предположительно), симпатичных домиков, аккуратных газончиков и леса с хижиной и избушкой-электростанцией. Соответственно, каким-либо государственным институтам попросту неоткуда там взяться.

Однажды деятельность гадкой колдуньи затрагивает семью подростка Егора. Он потерял мать, после чего его отец сошелся с другой женщиной, и та недавно родила девочку. Егор мачеху ненавидит и чуть не в лицо ей плюёт, хотя та с ним искренне пытается наладить контакт, а вот к сестренке проникается исключительно нежными чувствами. Именно она-то и становится очередной жертвой. Сначала для сестренки нанимают няню, и с первого взгляда на последнюю ясно, что это не к добру. Няня пропадает вместе с девочкой, отец с мачехой все забывают, а Егор не забывает (так как он Избранный, естественно) и далее предпринимает решительные шаги к спасению единокровной родственницы.

Справедливости ради, сюжет "Яги" действительно воспроизводит некоторые классические мифологические мотивы, представляя собой путешествие в загробное царство через портал, расположенный в ведьминой избе. У Яги даже костяная нога имеется. Только не костяная, а металлическая, острая и ступающая с жутким стуком. И принадлежит не самой Яге, а то ли ее аватару, то ли типа того, потому что сама Яга заперта в загробном царстве и выглядит как огромный антропоморфный клубок красных ниток. Красные нитки, кстати, через фильм проходят - извините за этот бездарный каламбур, но как тут устоять - красной нитью. Прямо везде они, нитки. И провода.

Проводами Яга опутывает и душит украденную ребятню, они же загораживают портал между измерениями. Ну, почему бы и нет, раз избушка - электростанция. Вообще Яга продвинутая, высокотехнологичная. В ее владениях, которые, как Обратная сторона из "Очень странных дел", суть копия обычного мира (то есть этого причудливого мира, сотворенного Подгаевским), на тинейджеров нападает андроид, представляющий собой воплощение голосового помощника. Когда же она очередную добычу сцапает, в округе случаются перебои с электричеством.

"Очень странные дела", раз уж мы их упомянули, явно милы сердцу Подгаевского. Как и "Оно" и прочая кинговщина, включая, конечно, "Сияние". К мальчишке в компанию отряжены дополнительные подростковые силы в количестве, правда, не четырех, а трех боевых единиц. Среди них имеются амурный интерес и хулиган, который сначала выступает атаманом ватаги чисто американских беспричинно агрессивных bullies, но потом немного успокаивается. А местный Джек Торренс вооружен дрелью вместо топора и перед тем, как проломить дверь - кулаком, поскольку дрель для такого не приспособлена - и озорно зыркнуть через дырку, зачем-то высверливает множество отверстий в стене.

И чего только в "Яге" нет. Фильм настолько перегружен всевозможными, скажем так, находками, понапиханными совершенно бессистемно, что и пугать не пытается. То есть вы не подумайте ничего такого, из-за углов постоянно что-нибудь выскакивает с резкими звуками, но делается это так лениво и деликатно, что и у шестилетнего ни один мускул на лице не дрогнет. Просто отвлекает и оттого слегка раздражает. Ведь отвлекать-то есть от чего.

Не будет сильным преувеличением назвать "Ягу" лучшим на данный момент фильмом Святослава Подгаевского. Это определенно качественный скачок в развитии его творческого метода. Предыдущие фильмы Подгаевского были не более чем унылыми кальками средней руки мистических хорроров, то есть плохими, но не самыми плохими. "Яга" - уже другое совсем дело, тот случай, когда так плохо, что хорошо. Нормального серьезного мистического хоррора у Подгаевского опять не получилось - ну да нормальных серьезных мистических хорроров сейчас и так не бывает. Зато получился нескучный и - скорее всего, ненарочно - смешной.

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