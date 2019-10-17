Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски"

На YouTube-канале Central Partnership опубликован трейлер нового российского хоррора "Вдова", основанного, как утверждается в описании, на реальных событиях, которые произошли в 2017 году.

Ролик дает представление об основной сюжетной линии: поисково-спасательный отряд пытается найти ребенка, потерявшегося в лесах на севере Ленинградской области, где "ежегодно пропадает более 300 человек". Вместо этого их ждет столкновение со зловещей сущностью, которую местные старожилы называют Хромой Вдовой.

Судя по трейлеру, какая-то часть картины снята в жанре мокьюментари, и в этом аспекте создатели явно черпали вдохновение в "Ведьме из Блэр". Это заметили в том числе и пользователи видеохостинга, а автор самого топового комментария так и вовсе "обозвал" ленту "Ведьмой из Блэр по-русски".

Авторы проекта, в частности - Святослав Подгаевский, выступивший здесь генеральным продюсером и сценаристом, в прошлом уже работали над такими отечественными фильмами ужасов, как "Пиковая дама: Черный обряд", "Невеста", "Яга. Кошмар темного леса" и "Русалка. Озеро мертвых". Режиссер - дебютант Иван Минин.

Премьера назначена на 2 апреля.