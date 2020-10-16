Вышел трейлер сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова

Первый трейлер сериала "Пищеблок", снятого по мотивам романа "русского Стивена Кинга" Алексея Иванова, представили на международном рынке контента MIPCOM компания "Среда" и КиноПоиск HD. И тут же выпустили его русскоязычную версию.

Роман Алексея Иванова "Пищеблок" вышел в ноябре 2018 года. Сериал "Пищеблок" появится на КиноПоиск HD летом 2021 года.

События сериала происходят в пионерском лагере "Буревестник" на берегу Волги летом 1980 года. В Москве гремит Олимпиада, а в лагере течет безмятежная жизнь: утренние линейки, страшные истории у костра, футбол по ночам и первые влюбленности... Но однажды вечером пионер по имени Валерка замечает, как его сосед по комнате пьет кровь другого мальчика. Выясняется, что среди пионеров прячутся вампиры, и именно они - самые правильные и ответственные ребята смены. Бороться с этой нечистью будут двое подростков - Валерка и вожатый Игорь, чья возлюбленная тоже попала в беду из-за вампиров.

Режиссер сериала - Святослав Подгаевский, известный по таким фильмам- хоррорам, как "Пиковая дама: Черный обряд" и "Яга. Кошмар темного леса". Адаптацией сценария занимался Александр Талал ("Дневной Дозор", "Черная молния"). В сериале снимались Петр Натаров ("Триггер", "Домашний арест"), Даниил Вершинин ("Заступники"), Ангелина Стречина ("Триггер"), Илья Коробко ("Молодежка"), Ирина Пегова ("Прогулка", "Космос как предчувствие"), Сергей Шакуров ("Шерлок Холмс и Доктор Ватсон", "Брежнев"), Тимофей Трибунцев ("Последний богатырь") и другие.

"Это тот случай, когда судьба проекта сложилась за три дня. Я ночью прочитал книгу, понял, что это почти готовый сериал, правда четырехсерийный, а нам надо было восемь серий. На следующий день мы вышли с предложением к автору. Алексей Иванов сообщил, что на книгу большой тендер и ему нужно время, чтобы подумать, но уже через несколько часов ответил, что он с нами. У этого проекта есть абсолютно всё, чтобы стать громким международным событием. Жанр, история, сильная литературная и философская основа и самое главное - повышенный интерес рынка", - говорит Иван Самохвалов, генеральный продюсер компании "Среда".

"Пищеблок - это удивительный сериал для самой широкой аудитории. Тут и развлекательный экшн про вампиров, и ретродрама для ностальгирующего зрителя, и, конечно, философская притча о тоталитарном обществе", - поясняет Дмитрий Нелидов, ведущий продюсер "Яндекс.Студии" (КиноПоиск HD) .