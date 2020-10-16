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Xiaomi высмеяла Apple за iPhone без наушников и зарядки

Текст:   Антон Благовещенский
16.10.2020,  
17:48
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

В блоге Xiaomi в Twitter появилось видео, в котором демонстрируется коробка с новым смартфоном Mi 10T Pro. Ролик подчеркивает, что комплектация флагмана включает в себя зарядное устройство.

"Не волнуйтесь, мы ничего не забыли положить в коробку с Mi 10T Pro", - говорится в подписи.

Напомним, что в ходе своей презентации представители Apple 12 октября заявили, что iPhone будут поставляться без наушников и зарядных устройств в комплекте - ради заботы об экологии.

Определен лучший в мире дешевый смартфон

Из-за этого коробки с iPhone, которые в ближайшем будущем поступят в продажу, стали тоньше. Изменение затронуло не только iPhone 12, но и модели прошлых лет - они тоже продаются без наушников и адаптера.

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