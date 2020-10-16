Xiaomi высмеяла Apple за iPhone без наушников и зарядки

В блоге Xiaomi в Twitter появилось видео, в котором демонстрируется коробка с новым смартфоном Mi 10T Pro. Ролик подчеркивает, что комплектация флагмана включает в себя зарядное устройство.

"Не волнуйтесь, мы ничего не забыли положить в коробку с Mi 10T Pro", - говорится в подписи.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Напомним, что в ходе своей презентации представители Apple 12 октября заявили, что iPhone будут поставляться без наушников и зарядных устройств в комплекте - ради заботы об экологии.

Из-за этого коробки с iPhone, которые в ближайшем будущем поступят в продажу, стали тоньше. Изменение затронуло не только iPhone 12, но и модели прошлых лет - они тоже продаются без наушников и адаптера.