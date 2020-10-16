За пассажирами самолетов будут следить с помощью видеокамер

Новости

Трамп пообещал не вводить жесткие меры в случае второй волны COVID-19 01:08
Минобороны: За неделю 37 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 00:26
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 15.10.2020
В Подмосковье запретят вечеринки после полуночи 15.10.2020
Мурашко назвал примерные сроки начала вакцинации от COVID 15.10.2020
"Спартак" объявил о переходе Мозеса 15.10.2020
В Москве открылась выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума 15.10.2020
Полиция просит помощи в розыске пропавшей девочки в Москве 15.10.2020
Приезжие из Средней Азии подарили в кафе своего ребенка 15.10.2020
Алексей Ионов перешел в "Краснодар" 15.10.2020
В Краснодарском крае ужесточили масочный режим 15.10.2020
В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры 15.10.2020
Собянин объяснил, зачем нужно идентифицировать посетителей ночных клубов 15.10.2020
"Динамо" объявило о возвращении Нойштедтера 15.10.2020
Тело 92-летней художницы найдено в ее квартире в Москве 15.10.2020
В России впервые защитили докторскую диссертацию по исламскому богословию 15.10.2020
Видео: Для дельфинариев и цирков разработан плавающий робот-дельфин 15.10.2020
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток 15.10.2020
Кудрин выступил против резкого сокращения расходов на оборону 15.10.2020
Идентификация посетителей по QR-коду облегчит работу заведений Москвы 15.10.2020
СК ищет свидетелей гибели россиянки в турецком аквапарке 15.10.2020
ТЦ "Черемушки" закрыли за нарушение антиковидных мер 15.10.2020
Спикер парламента Киргизии отказался от полномочий президента в пользу премьера 15.10.2020
МИД: РФ надеется на механизм контроля за прекращением огня в Карабахе 15.10.2020
Инвесторы подали более 130 заявок на работу в Арктике 15.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 00:56
Рубрика: Экономика

За пассажирами самолетов будут следить с помощью видеокамер

Текст: Евгений Гайва
Авиакомпании должны оснастить воздушные суда системами видеонаблюдения в кабине и в салоне, ввести контроль доступа к критическим элементам транспортного средства. Такие требования по обеспечению транспортной безопасности вступают в силу 16 октября.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Требования учитывают уровни безопасности для судов гражданской авиации, выполняющих коммерческие перевозки и авиационные работы. Выполнять их должны перевозчики. Авиакомпании должны обеспечить обработку, накопление, хранение видеоинформации, полученной с видеокамер, не менее 30 суток и доступ к данным в соответствии с порядком доступа и передачи данных.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Госдуме обсуждают оборудование больничных палат видеокамерами

В целом авиакомпании должны разработать, утвердить и направить в Росавиацию паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного средства воздушного транспорта по типовой форме. Мероприятия касаются воздушных судов, работников компании, пассажиров.

Так, например, перевозчикам предписано проверять лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, и не допускать к таким работам лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления, а также страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией.

Также авиакомпании должны проводить подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности транспортного средства из числа своего персонала.

Перевозчики обязаны проводить самостоятельно и с участием представителей федеральных органов исполнительной власти учения и тренировки для оценки эффективности и полноты реализации паспорта транспортного средства не реже одного раза в год.

Фото: РИА Новости
Как сложилась судьба террористов, угнавших самолет в 1970 году

Кроме того, авиакомпаниям предписано обеспечить проверку документов физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, иных материальных и технических объектов, проходящих и перемещаемых в зону транспортной безопасности.

Иностранные перевозчики также обязаны выполнить ряд требований. Например, обеспечить наличие программы безопасности эксплуатанта воздушного судна, оснастить самолеты системами видеонаблюдения и обеспечить защиту технических средств транспортного средства от несанкционированного доступа к элементам управления.

Также вступают в силу требования транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Требования включают видеомониторинг в секторе свободного доступа, патрулирование и осмотр объекта не реже одного раза в 24 часа силами подразделений транспортной безопасности и другие мероприятия.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис