За пассажирами самолетов будут следить с помощью видеокамер

Авиакомпании должны оснастить воздушные суда системами видеонаблюдения в кабине и в салоне, ввести контроль доступа к критическим элементам транспортного средства. Такие требования по обеспечению транспортной безопасности вступают в силу 16 октября.

Требования учитывают уровни безопасности для судов гражданской авиации, выполняющих коммерческие перевозки и авиационные работы. Выполнять их должны перевозчики. Авиакомпании должны обеспечить обработку, накопление, хранение видеоинформации, полученной с видеокамер, не менее 30 суток и доступ к данным в соответствии с порядком доступа и передачи данных.

В целом авиакомпании должны разработать, утвердить и направить в Росавиацию паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного средства воздушного транспорта по типовой форме. Мероприятия касаются воздушных судов, работников компании, пассажиров.

Так, например, перевозчикам предписано проверять лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, и не допускать к таким работам лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления, а также страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией.

Также авиакомпании должны проводить подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности транспортного средства из числа своего персонала.

Перевозчики обязаны проводить самостоятельно и с участием представителей федеральных органов исполнительной власти учения и тренировки для оценки эффективности и полноты реализации паспорта транспортного средства не реже одного раза в год.

Кроме того, авиакомпаниям предписано обеспечить проверку документов физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, иных материальных и технических объектов, проходящих и перемещаемых в зону транспортной безопасности.

Иностранные перевозчики также обязаны выполнить ряд требований. Например, обеспечить наличие программы безопасности эксплуатанта воздушного судна, оснастить самолеты системами видеонаблюдения и обеспечить защиту технических средств транспортного средства от несанкционированного доступа к элементам управления.

Также вступают в силу требования транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Требования включают видеомониторинг в секторе свободного доступа, патрулирование и осмотр объекта не реже одного раза в 24 часа силами подразделений транспортной безопасности и другие мероприятия.