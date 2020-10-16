За сутки в России подтверждено 15 150 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,6% без клинических проявлений.



Распределение по субъектам: 1. Москва 5049

2. Санкт-Петербург 647

3. Московская область 448

4. Ростовская область 285

5. Нижегородская область 285

6. Воронежская область 226

7. Свердловская область 219

8. Красноярский край 212

9. Архангельская область 197

10. Ханты-Мансийский АО 196

11. Забайкальский край 188

12. Алтайский край 181

13. Ульяновская область 180

14. Иркутская область 180

15. Томская область 180

16. Кемеровская область 175

17. Волгоградская область 172

18. Республика Крым 171

19. Оренбургская область 170

20. Ставропольский край 167

21. Мурманская область 165

22. Омская область 165

23. Ямало-Ненецкий АО 164

24. Пензенская область 160

25. Республика Коми 159

26. Саратовская область 157

27. Самарская область 136

28. Тюменская область 136

29. Республика Саха (Якутия) 133

30. Новосибирская область 129

31. Хабаровский край 123

32. Республика Карелия 121

33. Удмуртская Республика 118

34. Орловская область 117

35. Республика Бурятия 117

36. Пермский край 115

37. Брянская область 107

38. Тверская область 106

39. Ярославская область 104

40. Краснодарский край 104

41. Приморский край 104

42. Кировская область 103

43. Челябинская область 102

44. Ленинградская область 100

45. Белгородская область 91

46. Курская область 90

47. Ивановская область 89

48. Рязанская область 89

49. Калужская область 88

50. Республика Дагестан 88

51. Республика Алтай 86

52. Республика Калмыкия 85

53. Вологодская область 84

54. Кабардино-Балкарская Республика 83

55. Владимирская область 82

56. Костромская область 81

57. Карачаево-Черкесская Республика 79

58. Сахалинская область 77

59. Тульская область 73

60. Калининградская область 73

61. Республика Башкортостан 73

62. Смоленская область 72

63. Астраханская область 71

64. Курганская область 70

65. Республика Хакасия 69

66. Тамбовская область 68

67. Липецкая область 67

68. Псковская область 66

69. Республика Мордовия 64

70. Новгородская область 63

71. Амурская область 61

72. Республика Ингушетия 53

73. Республика Адыгея 50

74. Магаданская область 48

75. Республика Тыва 46

76. Республика Марий Эл 45

77. Камчатский край 45

78. Республика Северная Осетия 42

79. г. Севастополь 42

80. Республика Татарстан 39

81. Чувашская Республика 38

82. Еврейская АО 30

83. Ненецкий автономный округ 9

84. Чеченская Республика 4

85. Чукотский АО 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 369 313 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,2%

2. Чувашская Республика 0,4%

3. Республика Татарстан 0,5%

За последние сутки подтверждено 232 летальных случая: Белгородская область 1 Брянская область 3 Владимирская область 1 Воронежская область 4 Ивановская область 1 Курская область 2 Липецкая область 1 Московская область 9 Орловская область 2 Рязанская область 1 Смоленская область 3 Тверская область 3 Тульская область 2 Ярославская область 2 Москва 54 Республика Коми 4 Мурманская область 4 Санкт-Петербург 25 Республика Калмыкия 2 Республика Крым 1 Краснодарский край 3 Астраханская область 2 Волгоградская область 2 Ростовская область 7 Севастополь 1 Республика Дагестан 4 Чеченская Республика 1 Ставропольский край 2 Республика Марий Эл 2 Республика Татарстан 5 Удмуртская Республика 5 Республика Чувашия 2 Пермский край 4 Кировская область 1 Нижегородская область 7 Пензенская область 1 Самарская область 3 Саратовская область 3 Ульяновская область 5 Курганская область 3 Свердловская область 6 Тюменская область 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Республика Тыва 2 Алтайский край 3 Красноярский край 4 Кемеровская область 7 Новосибирская область 6 Омская область 4 Томская область 5 Забайкальский край 2 Приморский край 1 Магаданская область 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 23 723 человека За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 485 человек: Белгородская область 13 Брянская область 62 Владимирская область 26 Воронежская область 200 Ивановская область 55 Калужская область 51 Костромская область 58 Курская область 22 Липецкая область 47 Московская область 260 Орловская область 68 Рязанская область 29 Смоленская область 12 Тамбовская область 28 Тверская область 27 Тульская область 41 Ярославская область 78 Москва 1803 Республика Карелия 58 Республика Коми 110 Архангельская область 50 Вологодская область 37 Калининградская область 140 Ленинградская область 30 Мурманская область 205 Новгородская область 36 Псковская область 21 Санкт-Петербург 322 Республика Адыгея 33 Республика Калмыкия 35 Республика Крым 94 Краснодарский край 46 Астраханская область 34 Волгоградская область 158 Ростовская область 210 Севастополь 42 Республика Дагестан 93 Республика Ингушетия 9 Кабардино-Балкарская Республика 41 Карачаево-Черкесская Республика 22 Республика Северная Осетия - Алания 10 Чеченская Республика 4 Ставропольский край 157 Республика Башкортостан 8 Республика Марий Эл 23 Республика Мордовия 49 Республика Татарстан 73 Удмуртская Республика 131 Республика Чувашия 19 Пермский край 74 Кировская область 61 Нижегородская область 276 Оренбургская область 93 Пензенская область 111 Самарская область 183 Саратовская область 87 Ульяновская область 123 Курганская область 64 Свердловская область 224 Тюменская область 35 Ханты-Мансийский автономный округ 105 Ямало-Ненецкий автономный округ 27 Челябинская область 85 Республика Алтай 96 Республика Тыва 19 Республика Хакасия 94 Алтайский край 254 Красноярский край 101 Иркутская область 178 Кемеровская область 207 Новосибирская область 92 Омская область 115 Томская область 74 Республика Бурятия 83 Республика Саха (Якутия) 57 Забайкальский край 105 Камчатский край 12 Приморский край 85 Амурская область 72 Магаданская область 29 Хабаровский край 43 Сахалинская область 39 Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 056 582