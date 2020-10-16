За сутки в России подтверждено 15 150 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

Минск объявил Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя 10:58
Собянин назвал режим цифровых пропусков эффективной мерой борьбы с COVID-19 10:46
Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые за осень превысило 5 тысяч 10:44
Умственно отсталому волгоградцу выдали водительские права 10:41
Собянин: Москва справится с возможной нехваткой трудовых мигрантов зимой 10:33
Медцентр в Петербурге закупит замороженные человеческие конечности 10:28
Собянин: Москве не нужен "локаут" 10:28
Китайские интернет-пользователи оценили ответ Лаврова США 10:25
В городе на Двине открывается фестиваль "Витебский листопад" 10:22
СМИ: УЕФА может уменьшить число городов Евро-2020 10:19
Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города 10:09
Собянин: Коронавирус набирает обороты 10:09
На Украине заявили о возможности взять в плен глав ДНР и ЛНР 09:57
Нефтехимию поддержат обратными акцизами на этан и сжиженный углеводородный газ 09:54
До какого возраста пенсионеры могут заниматься в фитнес-клубе 09:16
Последствия крупной аварии на МКАД устраняли спасатели 08:59
Повторные выборы в парламент Киргизии могут пройти 20 декабря 08:56
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом 08:51
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 08:14
Более 190 тысяч человек посетили "Цифровое деловое пространство" за три года 07:59
Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года 07:51
Минпромторг: Российские производители ежедневно выпускают 9 млн масок 07:44
Петр Бирюков: Завершается капремонт 11 московских поликлиник 07:40
Два горняка получили травмы при землетрясении в Кузбассе 07:23
Во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на борту судна 06:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 150 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,6% без клинических проявлений.


Распределение по субъектам:

  • 1. Москва 5049
  • 2. Санкт-Петербург 647
  • 3. Московская область 448
  • 4. Ростовская область 285
  • 5. Нижегородская область 285
  • 6. Воронежская область 226
  • 7. Свердловская область 219
  • 8. Красноярский край 212
  • 9. Архангельская область 197
  • 10. Ханты-Мансийский АО 196
  • 11. Забайкальский край 188
  • 12. Алтайский край 181
  • 13. Ульяновская область 180
  • 14. Иркутская область 180
  • 15. Томская область 180
  • 16. Кемеровская область 175
  • 17. Волгоградская область 172
  • 18. Республика Крым 171
  • 19. Оренбургская область 170
  • 20. Ставропольский край 167
  • 21. Мурманская область 165
  • 22. Омская область 165
  • 23. Ямало-Ненецкий АО 164
  • 24. Пензенская область 160
  • 25. Республика Коми 159
  • 26. Саратовская область 157
  • 27. Самарская область 136
  • 28. Тюменская область 136
  • 29. Республика Саха (Якутия) 133
  • 30. Новосибирская область 129
  • 31. Хабаровский край 123
  • 32. Республика Карелия 121
  • 33. Удмуртская Республика 118
  • 34. Орловская область 117
  • 35. Республика Бурятия 117
  • 36. Пермский край 115
  • 37. Брянская область 107
  • 38. Тверская область 106
  • 39. Ярославская область 104
  • 40. Краснодарский край 104
  • 41. Приморский край 104
  • 42. Кировская область 103
  • 43. Челябинская область 102
  • 44. Ленинградская область 100
  • 45. Белгородская область 91
  • 46. Курская область 90
  • 47. Ивановская область 89
  • 48. Рязанская область 89
  • 49. Калужская область 88
  • 50. Республика Дагестан 88
  • 51. Республика Алтай 86
  • 52. Республика Калмыкия 85
  • 53. Вологодская область 84
  • 54. Кабардино-Балкарская Республика 83
  • 55. Владимирская область 82
  • 56. Костромская область 81
  • 57. Карачаево-Черкесская Республика 79
  • 58. Сахалинская область 77
  • 59. Тульская область 73
  • 60. Калининградская область 73
  • 61. Республика Башкортостан 73
  • 62. Смоленская область 72
  • 63. Астраханская область 71
  • 64. Курганская область 70
  • 65. Республика Хакасия 69
  • 66. Тамбовская область 68
  • 67. Липецкая область 67
  • 68. Псковская область 66
  • 69. Республика Мордовия 64
  • 70. Новгородская область 63
  • 71. Амурская область 61
  • 72. Республика Ингушетия 53
  • 73. Республика Адыгея 50
  • 74. Магаданская область 48
  • 75. Республика Тыва 46
  • 76. Республика Марий Эл 45
  • 77. Камчатский край 45
  • 78. Республика Северная Осетия 42
  • 79. г. Севастополь 42
  • 80. Республика Татарстан 39
  • 81. Чувашская Республика 38
  • 82. Еврейская АО 30
  • 83. Ненецкий автономный округ 9
  • 84. Чеченская Республика 4
  • 85. Чукотский АО 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 369 313 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Чувашская Республика 0,4%
  • 3. Республика Татарстан 0,5%


За последние сутки подтверждено 232 летальных случая:

  1. Белгородская область 1
  2. Брянская область 3
  3. Владимирская область 1
  4. Воронежская область 4
  5. Ивановская область 1
  6. Курская область 2
  7. Липецкая область 1
  8. Московская область 9
  9. Орловская область 2
  10. Рязанская область 1
  11. Смоленская область 3
  12. Тверская область 3
  13. Тульская область 2
  14. Ярославская область 2
  15. Москва 54
  16. Республика Коми 4
  17. Мурманская область 4
  18. Санкт-Петербург 25
  19. Республика Калмыкия 2
  20. Республика Крым 1
  21. Краснодарский край 3
  22. Астраханская область 2
  23. Волгоградская область 2
  24. Ростовская область 7
  25. Севастополь 1
  26. Республика Дагестан 4
  27. Чеченская Республика 1
  28. Ставропольский край 2
  29. Республика Марий Эл 2
  30. Республика Татарстан 5
  31. Удмуртская Республика 5
  32. Республика Чувашия 2
  33. Пермский край 4
  34. Кировская область 1
  35. Нижегородская область 7
  36. Пензенская область 1
  37. Самарская область 3
  38. Саратовская область 3
  39. Ульяновская область 5
  40. Курганская область 3
  41. Свердловская область 6
  42. Тюменская область 1
  43. Ханты-Мансийский автономный округ 1
  44. Республика Тыва 2
  45. Алтайский край 3
  46. Красноярский край 4
  47. Кемеровская область 7
  48. Новосибирская область 6
  49. Омская область 4
  50. Томская область 5
  51. Забайкальский край 2
  52. Приморский край 1
  53. Магаданская область 1
  54. Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 23 723 человека

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 485 человек:

  1. Белгородская область 13
  2. Брянская область 62
  3. Владимирская область 26
  4. Воронежская область 200
  5. Ивановская область 55
  6. Калужская область 51
  7. Костромская область 58
  8. Курская область 22
  9. Липецкая область 47
  10. Московская область 260
  11. Орловская область 68
  12. Рязанская область 29
  13. Смоленская область 12
  14. Тамбовская область 28
  15. Тверская область 27
  16. Тульская область 41
  17. Ярославская область 78
  18. Москва 1803
  19. Республика Карелия 58
  20. Республика Коми 110
  21. Архангельская область 50
  22. Вологодская область 37
  23. Калининградская область 140
  24. Ленинградская область 30
  25. Мурманская область 205
  26. Новгородская область 36
  27. Псковская область 21
  28. Санкт-Петербург 322
  29. Республика Адыгея 33
  30. Республика Калмыкия 35
  31. Республика Крым 94
  32. Краснодарский край 46
  33. Астраханская область 34
  34. Волгоградская область 158
  35. Ростовская область 210
  36. Севастополь 42
  37. Республика Дагестан 93
  38. Республика Ингушетия 9
  39. Кабардино-Балкарская Республика 41
  40. Карачаево-Черкесская Республика 22
  41. Республика Северная Осетия - Алания 10
  42. Чеченская Республика 4
  43. Ставропольский край 157
  44. Республика Башкортостан 8
  45. Республика Марий Эл 23
  46. Республика Мордовия 49
  47. Республика Татарстан 73
  48. Удмуртская Республика 131
  49. Республика Чувашия 19
  50. Пермский край 74
  51. Кировская область 61
  52. Нижегородская область 276
  53. Оренбургская область 93
  54. Пензенская область 111
  55. Самарская область 183
  56. Саратовская область 87
  57. Ульяновская область 123
  58. Курганская область 64
  59. Свердловская область 224
  60. Тюменская область 35
  61. Ханты-Мансийский автономный округ 105
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 27
  63. Челябинская область 85
  64. Республика Алтай 96
  65. Республика Тыва 19
  66. Республика Хакасия 94
  67. Алтайский край 254
  68. Красноярский край 101
  69. Иркутская область 178
  70. Кемеровская область 207
  71. Новосибирская область 92
  72. Омская область 115
  73. Томская область 74
  74. Республика Бурятия 83
  75. Республика Саха (Якутия) 57
  76. Забайкальский край 105
  77. Камчатский край 12
  78. Приморский край 85
  79. Амурская область 72
  80. Магаданская область 29
  81. Хабаровский край 43
  82. Сахалинская область 39
  83. Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 056 582
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть