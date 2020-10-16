За сутки в России подтверждено 15 150 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 5049
- 2. Санкт-Петербург 647
- 3. Московская область 448
- 4. Ростовская область 285
- 5. Нижегородская область 285
- 6. Воронежская область 226
- 7. Свердловская область 219
- 8. Красноярский край 212
- 9. Архангельская область 197
- 10. Ханты-Мансийский АО 196
- 11. Забайкальский край 188
- 12. Алтайский край 181
- 13. Ульяновская область 180
- 14. Иркутская область 180
- 15. Томская область 180
- 16. Кемеровская область 175
- 17. Волгоградская область 172
- 18. Республика Крым 171
- 19. Оренбургская область 170
- 20. Ставропольский край 167
- 21. Мурманская область 165
- 22. Омская область 165
- 23. Ямало-Ненецкий АО 164
- 24. Пензенская область 160
- 25. Республика Коми 159
- 26. Саратовская область 157
- 27. Самарская область 136
- 28. Тюменская область 136
- 29. Республика Саха (Якутия) 133
- 30. Новосибирская область 129
- 31. Хабаровский край 123
- 32. Республика Карелия 121
- 33. Удмуртская Республика 118
- 34. Орловская область 117
- 35. Республика Бурятия 117
- 36. Пермский край 115
- 37. Брянская область 107
- 38. Тверская область 106
- 39. Ярославская область 104
- 40. Краснодарский край 104
- 41. Приморский край 104
- 42. Кировская область 103
- 43. Челябинская область 102
- 44. Ленинградская область 100
- 45. Белгородская область 91
- 46. Курская область 90
- 47. Ивановская область 89
- 48. Рязанская область 89
- 49. Калужская область 88
- 50. Республика Дагестан 88
- 51. Республика Алтай 86
- 52. Республика Калмыкия 85
- 53. Вологодская область 84
- 54. Кабардино-Балкарская Республика 83
- 55. Владимирская область 82
- 56. Костромская область 81
- 57. Карачаево-Черкесская Республика 79
- 58. Сахалинская область 77
- 59. Тульская область 73
- 60. Калининградская область 73
- 61. Республика Башкортостан 73
- 62. Смоленская область 72
- 63. Астраханская область 71
- 64. Курганская область 70
- 65. Республика Хакасия 69
- 66. Тамбовская область 68
- 67. Липецкая область 67
- 68. Псковская область 66
- 69. Республика Мордовия 64
- 70. Новгородская область 63
- 71. Амурская область 61
- 72. Республика Ингушетия 53
- 73. Республика Адыгея 50
- 74. Магаданская область 48
- 75. Республика Тыва 46
- 76. Республика Марий Эл 45
- 77. Камчатский край 45
- 78. Республика Северная Осетия 42
- 79. г. Севастополь 42
- 80. Республика Татарстан 39
- 81. Чувашская Республика 38
- 82. Еврейская АО 30
- 83. Ненецкий автономный округ 9
- 84. Чеченская Республика 4
- 85. Чукотский АО 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 369 313 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,2%
- 2. Чувашская Республика 0,4%
- 3. Республика Татарстан 0,5%
За последние сутки подтверждено 232 летальных случая:
- Белгородская область 1
- Брянская область 3
- Владимирская область 1
- Воронежская область 4
- Ивановская область 1
- Курская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 9
- Орловская область 2
- Рязанская область 1
- Смоленская область 3
- Тверская область 3
- Тульская область 2
- Ярославская область 2
- Москва 54
- Республика Коми 4
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 25
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 3
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 7
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 4
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 7
- Пензенская область 1
- Самарская область 3
- Саратовская область 3
- Ульяновская область 5
- Курганская область 3
- Свердловская область 6
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Тыва 2
- Алтайский край 3
- Красноярский край 4
- Кемеровская область 7
- Новосибирская область 6
- Омская область 4
- Томская область 5
- Забайкальский край 2
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 23 723 человека
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 485 человек:
- Белгородская область 13
- Брянская область 62
- Владимирская область 26
- Воронежская область 200
- Ивановская область 55
- Калужская область 51
- Костромская область 58
- Курская область 22
- Липецкая область 47
- Московская область 260
- Орловская область 68
- Рязанская область 29
- Смоленская область 12
- Тамбовская область 28
- Тверская область 27
- Тульская область 41
- Ярославская область 78
- Москва 1803
- Республика Карелия 58
- Республика Коми 110
- Архангельская область 50
- Вологодская область 37
- Калининградская область 140
- Ленинградская область 30
- Мурманская область 205
- Новгородская область 36
- Псковская область 21
- Санкт-Петербург 322
- Республика Адыгея 33
- Республика Калмыкия 35
- Республика Крым 94
- Краснодарский край 46
- Астраханская область 34
- Волгоградская область 158
- Ростовская область 210
- Севастополь 42
- Республика Дагестан 93
- Республика Ингушетия 9
- Кабардино-Балкарская Республика 41
- Карачаево-Черкесская Республика 22
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 157
- Республика Башкортостан 8
- Республика Марий Эл 23
- Республика Мордовия 49
- Республика Татарстан 73
- Удмуртская Республика 131
- Республика Чувашия 19
- Пермский край 74
- Кировская область 61
- Нижегородская область 276
- Оренбургская область 93
- Пензенская область 111
- Самарская область 183
- Саратовская область 87
- Ульяновская область 123
- Курганская область 64
- Свердловская область 224
- Тюменская область 35
- Ханты-Мансийский автономный округ 105
- Ямало-Ненецкий автономный округ 27
- Челябинская область 85
- Республика Алтай 96
- Республика Тыва 19
- Республика Хакасия 94
- Алтайский край 254
- Красноярский край 101
- Иркутская область 178
- Кемеровская область 207
- Новосибирская область 92
- Омская область 115
- Томская область 74
- Республика Бурятия 83
- Республика Саха (Якутия) 57
- Забайкальский край 105
- Камчатский край 12
- Приморский край 85
- Амурская область 72
- Магаданская область 29
- Хабаровский край 43
- Сахалинская область 39
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 056 582