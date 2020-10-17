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Рубрика: Общество

Расписание составит робот

Текст: Мария Агранович
С 2000 года российские студенты завоевали на самом престижном кубке программистов ICPC 33 золотых медали. Для сравнения: Китай - 13, все страны Европы - 12, а США - 7.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как вырастить высококлассного айтишника? Какие технологии будут в тренде в ближайшем будущем? Можно ли стать одним из лучших в мире программистов уже в 7 классе? Об этом и не только "РГ" беседует с директором по дистанционным программам МФТИ, инициатором Всероссийского учебного онлайн-фестиваля по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode Festival Алексеем Малеевым.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Количество учащихся ИТ-классов в Москве увеличилось в три раза

- Алексей Викторович, недавно закончился второй онлайн-фестиваль RuCode. 20 тысяч участников из 80 регионов России решали задачи по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Победили команды из Ивановской области и Ставрополя. В регионах появились сильные ИТ-школы? Ведь традиционно в топе столицы.

Алексей Малеев: В столичных школах, конечно, возможностей больше. Это хорошо видно по Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Сегодня добрая треть от всех участников финала "Всероса" по информатике - москвичи. Еще четверть - ребята из Санкт-Петербурга. На всю остальную Россию остается меньше половины "мест", а то и вовсе процентов 40. Но, действительно, появляются регионы с очень сильной ИТ-подготовкой - как в школах, так и в вузах. Например, Дальний Восток, Красноярск, Екатеринбург. Иннополис в Татарстане - вообще маленькое "ИТ-чудо". Что касается МФТИ, то у нас традиционно высокий процент поступающих из регионов. Москва и область - не более 35%. Но мы знаем по опыту и из истории Физтеха, что едут к нам примерно из одних и тех же нескольких сотен школ.

- У фестиваля RuCode нет возрастных границ. Среди "кодеров" есть и третьеклашки, и те, кому 65+. Почему?

Алексей Малеев: Есть мнение, что программирование - удел "гиков", "заумных" айтишников. Наша задача: бороться с этим стереотипом, помочь сделать первые шаги. Поэтому мы сделали образовательный микс из открытых курсов для новичков, интенсивов для продвинутых участников, прошедших отбор, где они решают реальные кейсы крупных корпораций, а финал проходит в формате чемпионата, где каждый может проверить силы и посостязаться с ребятами со всей страны. Таких масштабных онлайн-фестивалей по охвату и географии больше нет ни в России, ни в мире. Мы действительно пионеры.

Фестиваль - один из элементов образовательный программы, куда входят, в том числе, открытые бесплатные курсы по программированию, интенсивы, марафоны. Количество участников фестиваля доказывает: такой учебный формат востребован. Кстати, мы уже начали подготовку к третьему фестивалю, планируем провести его в марте - апреле 2021 года. Думаю, появятся новые темы: к интенсивам искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию могут прибавиться, например, курсы по блокчейну и компьютерной безопасности. Мы уверены, что такие короткие и насыщенные образовательные программы - это тренд, который будет только усиливаться, потому что lifelong learning - это уже реальность.

- Сегодня дистанционные технологии в силу обстоятельств становятся необходимой частью жизни. Что в тренде, на что ориентироваться будущим айтишникам?

Фото: iStock
Антимонопольные нормы распространятся на ИТ-компании

Алексей Малеев: ИТ-отрасль бурно развивается, меняет нашу повседневную жизнь: автоматизация, новые технологии, новые умные алгоритмы. В тренде и сегодня, и в будущем - все, что касается данных: сбор, обработка, хранение, применение при создании новых бизнес-моделей. Ведь данные мы оставляем везде: когда регистрируемся на портале госуслуг, покупаем билеты через Интернет, записываем ребенка в детсад. Именно данные лежат в основе создания беспилотных систем: автомобилей, роботов-пылесосов, умных домов. Также в будущем с помощью анализа данных искусственный интеллект сможет выстраивать индивидуальные траектории в образовании. Алгоритм, на основе информации, составит каждому обучающемуся - ребенку или взрослому - свой набор задач, подберёт темы, поможет определить цель. Главное - данными нужно уметь управлять - и управлять грамотно, эффективно и этично!

- Сегодня в первом классе детям предлагают занятия в кружке "ИТ-технологии". Не рановато?

Алексей Малеев: Порог входа в ИТ довольно низкий. У "Лего", например, есть наборы кубиков с механизмами и моторчиками, которые через USB-кабель подключаются к компьютеру. Сам ребёнок парой нажатий на экране может задать простую последовательность действий и увидеть, как это работает в реальности. Это вполне по силам семилетнему ребенку: интересно и наглядно. Сразу виден результат: мельница вертится, поезд едет. Что касается разных языков программирования, то есть те, которые специально адаптированы под возраст 7-9 лет. А с пятого класса можно переходить на более серьезные языки, на которых ведутся реальные разработки.

Я вовлечен в подготовку российской сборной к международной олимпиаде школьников по информатике (IOI). В этом году ребята привезли три "золота" и одно "серебро". Среди них - москвич Егор Лифарь. Егор первый раз отобрался в сборную в 2017 году, вошел в топ-4 школьников-информатиков России, сейчас он учится в 11 классе. Серьезно заниматься информатикой Егор начал классе в пятом.

- Чем "зацепить" первоклашку, чтобы заинтересовать программированием?

Алексей Малеев: Важно, чтобы был явный результат, причем здесь и сейчас. Нужна наглядность: включил и "поехало". То, как пишется обычный код, - сплошные строчки букв и цифр - непостижимо для первоклассника, а вот "сложить" код из кубиков, игрушек или фигур на экране - совсем другое дело.

Общество Образование

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