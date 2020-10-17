Билл Гейтс раскритиковал правительство США за ситуацию с COVID-19

Согласно информации, опубликованной на сайте Politico, Билл Гейтс раскритиковал правительство за слишком долгое ожидание результатов тестирования и плохое отслеживание контактов больных с COVID-19. Он также отметил, что у США еще есть время, чтобы улучшить качество тестирования на коронавирус.

В интервью Билл Гейтс отметил: "теперь мы атакуем ведущих ученых и разрушаем авторитет наиболее знающих". На сайте Politico говорится, что Билл Гейтс имел в виду ведущего инфекциониста США Энтони Фаучи.

Кроме того, Билл Гейтс отметил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) также являются одним из объектов атаки со стороны американского правительства. С начала эпидемии им "не разрешают выражать свое мнение".