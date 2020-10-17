Брачный аферист выманил у женщин 25 миллионов рублей

С доверчивыми женщинами, желающими устроить личную жизнь, мошенник, прибывший из ближнего зарубежья, знакомился по интернету.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник, представляясь чужим именем, вел переписку с женщинами на бесплатном сайте знакомств. Чтобы доказать серьезность намерений, он предлагал им жить вместе и вступить в законный брак. Войдя в доверие, через некоторое время мужчина просил оказать ему финансовую поддержку якобы для развития совместного бизнеса. Потерпевшие оформляли на себя кредиты и передавали деньги новому знакомому. После этого он переставал выходить на связь. Также выяснилось, что обвиняемый вымогал денежные средства у одной из жертв, угрожая ей и ее родным физической расправой.

Установлены обстоятельства десяти эпизодов таких афер. Общая сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей.

Предварительное расследование уголовного дела уже завершено. Задержанный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 163 УК РФ.

Ирина Волк рассказала, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.