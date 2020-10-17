Чижов объявил о введении зеркальных санкций в отношении ЕС

Россия ответит Евросоюзу зеркальными персональными мерами на санкции, введенные под предлогом инцидента с блогером Алексеем Навальным, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, несомненно, зеркальные ответные меры будут приняты. "Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным", - цитирует ТАСС Чижова. Он не исключил, что российский ответ "коснется Германии и Франции", которые инициировали введение ограничений.

По оценкам Чижова, решение о введении санкций подтвердило худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время. В этой связи не исключено, что российскому представительству станет сложнее работать.

"Мы к этому готовы и в любом случае будем стремиться к выправлению отношений на равноправной и уважительной основе. Разумеется, ни в коей мере не жертвуя принципиальными российскими интересами", - заключил Чижов.

Напомним, Евросоюз ввел в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Берлинским пациентом.