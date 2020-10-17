"Динамо" арендовало экс-игрока "Манчестер Юнайтед"

В субботу московское "Динамо" и "Копенгаген" достигли соглашения об аренде уругвайского защитника Гильермо Варелу. Соглашение с 27-летним футболистом заключено до конца нынешнего сезона.

Варела - воспитанник уругвайского клуба "Пеньяроль". С 2013 по 2017 годы, являясь игроком "Манчестер Юнайтед", дважды уходил в аренду - во вторую команду мадридского "Реала" и "Айнтрахт". После этого защитник на сезон вернулся в "Пеньяроль", а в декабре 2018-го подписал контракт с "Копенгагеном" до июня 2023 года.

10 ноября 2017 года дебютировал за основную сборную Уругвая в товарищеском матче с командой Польши. Всего у Гильермо 5 матчей за национальную команду.

"Динамо" после трети чемпионата страны занимает шестое место с 17-ю набранными очками.