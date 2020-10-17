Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи"

Стали известны составы "Зенита" и "Сочи" на матч 11-го тура чемпионата РПЛ, который начнется в Санкт-Петербурге в 14:00.

С первых минут не сыграет капитан сборной России Артем Дзюба, а также Юрий Жирков и Магомед Оздоев. Кроме того, на скамейке запасных остался новичок команды Вендел.

Состав "Зенита": Кержаков, Караваев, Ракицкий, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун.

Запасные: Лунёв, Васютин, Чистяков, Жирков, Оздоев, Прохин, Сутормин, Мусаев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Шамкин.

Состав "Сочи": Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Терехов, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Пруцев, Немченко, Руденко, Дуганджич.