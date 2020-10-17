Госдуме предложили изменить порядок выбора управляющей домом компании

Сейчас общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно, если в нем приняли участие обладатели более половины голосов от их общего числа, отмечает инициатор законопроекта - Законодательное собрание Красноярского края. Управляющую организацию жильцы могут выбрать простым большинством голосов от участвующих в общем собрании.

Таким образом, решение по выбору управляющей организации может быть принято всего четвертью голосов всех собственников помещений. Следовательно, собственники могут разделиться на две или три группы, каждая из которых может выбрать свою управляющую организацию.

На практике наблюдается одновременное или последовательное с периодичностью в несколько дней, недель или месяцев проведение общих собраний собственников, при которых происходит смена управляющих организаций, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Это ведет к злоупотреблениям как со стороны управляющих организаций, так и со стороны жителей: отмечаются фальсификации протоколов общих собраний и подкупы отдельных собственников при принятии решений. Все это негативно сказывается на качестве управления домами.

Проблему предлагается решить, установив, что для выбора способа управления домом и новой управляющей организации необходимо 50% и 1 голос от общего числа голосов собственников.

"Таким образом, у абсолютного большинства собственников появится возможность прийти к согласию в выборе управляющей организации и принять соответствующее решение", - отмечают авторы. Это уменьшит число конфликтов и значительно затруднит фальсификации и подкуп.