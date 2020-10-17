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Рубрика: В мире

Индийские власти разрешили клинические испытания "Спутник V" на добровольцах

Текст: Ирина Невинная

Индия станет четвертой страной - участницей международных клинических исследований российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Испытания уже начались в Беларуси, Венесуэле и Объединенных Арабских Эмиратах, а в России они стартовали в сентябре.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Стартовали исследования вакцины "Спутник V" среди людей старше 60 лет

По соглашению с РФПИ клинические испытания российской вакцины в Индии будет проводить Dr. Reddy's, одна из ведущих глобальных фармкомпаний. Их проведение одобрил индийский регулятор - Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI).

В сообщении РФПИ говорится, что речь идет о проведении 2-3 фаз испытаний на людях в соответствии с международными требованиями: это будут многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования безопасности и иммуногенности препарата.

В случае успешного окончания испытаний и получения одобрения регулирующих органов Индии  РФПИ обязался обеспечить поставку в эту страну 100 млн доз вакцины.

Ранее в РФПИ заявляли о возможности трансфера технологии и производства российской вакцины на площадке индийской фармкомпании.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, российская сторона предоставит индийскому партнеру данные по безопасности и иммуногенности вакцины, полученные в ходе третьей фазы  испытаний в России.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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