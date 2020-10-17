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17.10.2020 11:59
Рубрика: Экономика

Ипотечные облигации предложат арабским и азиатским инвесторам

Текст: Марина Трубилина

Привлекать иностранных инвесторов к ипотечным и инфраструктурным облигациям намерены совместно ДОМ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Ужесточаются требования к выдающим ипотеку организациям

ДОМ.РФ видит большой потенциал в сотрудничестве с РФПИ в этой сфере, отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в рамках рабочей встречи руководства организаций.

Компания, напомнил Мутко, занимается развитием рынка ипотеки, в том числе ипотечных облигаций, а также выполняет функции оператора госпрограмм поддержки в этой отрасли. Также ДОМ.РФ отвечает за вовлечение и предоставление федерального имущества, становление рынка арендного жилья и создание комфортной городской среды.

"У ДОМ.РФ очень хорошее качество портфеля системообразующих проектов, - сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. - Мы видим широкие возможности для сотрудничества. Мы можем подписать соглашение о взаимодействии, мы можем предлагать инвесторам, в основном арабским и азиатским, ценные бумаги ДОМ.РФ, а также сотрудничать по другим направлениям".

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