Ипотечные облигации предложат арабским и азиатским инвесторам

Привлекать иностранных инвесторов к ипотечным и инфраструктурным облигациям намерены совместно ДОМ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций.

ДОМ.РФ видит большой потенциал в сотрудничестве с РФПИ в этой сфере, отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в рамках рабочей встречи руководства организаций.

Компания, напомнил Мутко, занимается развитием рынка ипотеки, в том числе ипотечных облигаций, а также выполняет функции оператора госпрограмм поддержки в этой отрасли. Также ДОМ.РФ отвечает за вовлечение и предоставление федерального имущества, становление рынка арендного жилья и создание комфортной городской среды.

"У ДОМ.РФ очень хорошее качество портфеля системообразующих проектов, - сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. - Мы видим широкие возможности для сотрудничества. Мы можем подписать соглашение о взаимодействии, мы можем предлагать инвесторам, в основном арабским и азиатским, ценные бумаги ДОМ.РФ, а также сотрудничать по другим направлениям".