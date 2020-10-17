Кенийка Джепчирчир установила мировой рекорд в полумарафоне

Чемпионат мира в полумарафоне - одно из редких легкоатлетических (и не только) соревнований, не отмененных из-за пандемии. Турнир принимает польский город Гдыня.

И, как сообщается в пресс-релизе Уорлд Атлетикс, Перес Джепчирчир не смутила ни холодная погода, ни сильный ветер.

Ненастная погода стала, возможно, причиной многочисленных падений, которые заставили сойти с дистанции нескольких сильных марафонок. Но не 27-летнюю кенийку, которая вырвала победу на финише с рекордом мира 1:05:16.

Она здорово улучшила свой прежний рекорд - 1:05:34. Второй стала с новым рекордом Европы Милат Кейта из Германии - 1:05:18. Раньше она выступала за родную Эфиопию, но сменила гражданство.