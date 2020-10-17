Кенийка Джепчирчир установила мировой рекорд в полумарафоне

Новости

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды 15:24
В Болгарии антиправительственные митинги продолжаются уже 100 дней 14:50
По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек 14:35
В Москве росгвардейцы сняли с 84-го этажа башни "Федерация" двух руферов 14:21
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на миллион рублей 14:18
Определена главная опасность для жизни при коронавирусе 14:13
СК начал проверку по факту касания самолетом автомобиля в Шереметьево 13:37
Индийские власти разрешили клинические испытания "Спутник V" на добровольцах 13:33
Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи" 13:20
Рижское "Динамо" из-за заражения коронавирусом ушло на карантин 13:11
Чижов объявил о введении зеркальных санкций в отношении ЕС 13:09
Петр Бирюков: В Москве начали проводить дезинфекцию открытых пространств 13:03
Больницы смогут использовать незарегистрированные тест-системы 12:22
СК задержал главу Выборгского района по делу о мошенничестве 12:14
Мишустин дал поручения по итогам встречи с учеными в Краснодаре 11:35
Во Франции 20 млн граждан попали под комендантский час 11:20
Вышел трейлер "Деревенской элегии" с Эми Адамс и Гленн Клоуз 11:00
Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом 10:59
В Бельгии введен комендантский час из-за COVID-19 10:46
Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме 09:26
Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:20
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции 09:14
В Одессе проспекту вернут имя маршала Жукова 08:55
Денис Проценко не исключил приближения второй волны коронавируса 08:43
Названы возникающие за неделю до инфаркта симптомы 08:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
17.10.2020 14:42
Рубрика: Спорт

Кенийка Джепчирчир установила мировой рекорд в полумарафоне

Текст: Николай Долгополов

Чемпионат мира в полумарафоне - одно из редких легкоатлетических (и не только) соревнований, не отмененных из-за пандемии. Турнир принимает польский город Гдыня.

И, как сообщается в пресс-релизе Уорлд Атлетикс, Перес Джепчирчир не смутила ни холодная погода, ни сильный ветер.

Ненастная погода стала, возможно, причиной многочисленных падений, которые заставили сойти с дистанции нескольких сильных марафонок. Но не 27-летнюю кенийку, которая вырвала победу на финише с рекордом мира 1:05:16.

Она здорово улучшила свой прежний рекорд - 1:05:34. Второй стала с новым рекордом Европы Милат Кейта из Германии - 1:05:18. Раньше она выступала за родную Эфиопию, но сменила гражданство.

Сидорова и Шубенков стали победителями ЧР по легкой атлетике
Спорт Виды спорта Легкая атлетика

Главное сегодня

Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
Правительство России расширило поддержку экспорта сельхозпродукции
Выявлена наиболее устойчивая к коронавирусу группа крови
Полиция Франции задержала четырех человек по делу об убийстве учителя
Посольство РФ: Спецслужбы США несколько часов допрашивали журналиста из России
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей после матча с "Зенитом"
Александра Трусова победила на московском этапе Кубка России