Киргизия пытается навести порядок

После бурной недели, в течение которой руководство Киргизии по меньшей мере дважды передавалось из руки в руки, на выходных республика наконец окунулась в бабье лето. Теплое, внешне сонливое и очень спокойное. С улиц исчезли военные и манифестанты, в центре столицы вновь появились семьи, гуляющие с детьми. Бишкек практически зализал раны, нанесенные беспорядками, и здесь мало что напоминает о недавних событиях, разве что покосившаяся ограда вокруг здания, в котором размещались парламент и аппарат главы государства.

Власть в горной республике окончательно перешла к бывшему депутату Садыру Жапарову. Его предшественник - Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, отказавшись брать на себя ответственность за развитие событий в стране, несмотря на уговоры ряда известных в Киргизии деятелей. Он провел на посту ровно три года - половину срока, на который избирался в 2017-м. В качестве компенсации теперь уже бывший глава Киргизии получил статус экс-президента, и новый руководитель страны подписал соответствующий указ. Сооронбаю Жээнбекову гарантировали безопасность, государственное обеспечение и некоторое привилегии. Он символично завершил свою деятельность на посту, открыто посетив мечеть в столице, где совершил пятничную молитву. Еще несколько дней назад представить подобное было невозможно. Но теперь фигура пятого по счету президента не представляет для борющихся за власть интереса.

Сегодня политики Киргизии заняты тем, что пытаются выработать новые правила, по которым будет избираться парламент. Оформить это законодательно предстоит действующему депутатскому созыву, спикер которого Канат Исаев демонстративно отказался от статуса и.о.президента в пользу премьера. Это помогло сбить градус протеста, хотя победа, которой так добивались сторонники Садыра Жапарова, может оказаться пирровой. Премьер, сосредоточивший в своих руках власть, по действующим в Киргизии правовым нормам не сможет выставить свою кандидатуру на выборах главы государства. Если, конечно, и эти правила не пересмотрят в ближайшее время.

ЦИК Киргизии уже объявил, что обновление важнейших институтов власти пройдет в два этапа. В конце декабря планируется провести новые выборы в парламент. Допустить к ним намерены, как можно большее число партий, чтобы ни у кого не вызывало сомнений легитимность результатов. В январе населению республики предстоит выбрать нового президента. До этого момента жить в Киргизии придется по правилам, которые установит "временное" правительство, сформированное Жапаровым.

Команда и.о.президента три ближайших месяца обещает посвятить борьбе с коррупцией и криминалитетом. Такие задачи новое руководство Киргизии обозначило в обращении к согражданам. "Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов, - заявил Жапаров. - Наша цель - установить справедливость в стране". Под этим он понимает проведение открытых процессов над политиками, заключенными под стражу при правлении Жээнбекова, и демонтаж коррупционных схем в таможне, в адрес которой в Киргизии годами звучит жесткая критика.

Насколько успешной окажется анонсированная кампания, не ясно. Больше всего активность новых властей пока заметна на внешнем направлении. МИД Киргизии пытается заручиться признанием зарубежных партнеров и, прежде всего, по ЕАЭС и ОДКБ. Новый глава внешнеполитического ведомства провел серию встреч с иностранными дипломатами, на которых заверил, что республика останется верна всем обязательствам и соглашениям.