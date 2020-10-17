МИД ФРГ подтвердил реализацию проекта "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" будет достроен. Возникает лишь вопрос, когда именно это случится, заявил в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Я исхожу из того, что "Северный поток-2" будет достроен до конца. Вопрос лишь в том, когда это произойдет", - отметил министр.

По его словам, решение об энергетической политике и энергоснабжении принимается в Европе, а не в Вашингтоне.

Для сравнения Маас пояснил, что европейцы не подвергают критике США за то, что в прошлом году они более чем в два раза увеличили нефтяной импорт из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти.

"США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же", - подчеркнул политик.

Кроме того, глава МИД Германии отметил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после инцидента с российским блогером, так как Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов. Без России не получится разрешить ситуацию не только в Ливии, Сирии, на Украине, но и в Нагорном Карабахе, а также в Беларуси и Венесуэле.