Минздрав: В лечебных учреждениях дефицита лекарств против COVID-19 нет

"По данным системы мониторинга на 8 октября, только в обороте находилось около 290 тыс. упаковок маркированных препаратов с действующим веществом фавипиравир, 730 тыс. - лопинавир+ритонавир, 9,2 млн - азитромицин, 8,7 млн - умифеновир (произведенные объемы - больше). Производители данных препаратов - как российские, так и зарубежные. Достаточный объем также имеется на складах - как маркированного товара, так и не маркированного", - говорится в сообщении Минздрава.

Как ранее пояснял глава Минздрава Михаил Мурашко, система маркировки позволяет регуляторам получать объективную информацию о ситуации на лекарственном рынке, чтобы оперативно реагировать на обращения участников оборота и пациентов и гарантировать стабильность лекарственного обеспечения.

Так, в частности, один из трех российских производителей противовирусного препарата фавипиравир, компания "Промомед", сообщил, что из-за возросшего спроса прекращены отгрузки лекарства за рубеж. Об этом заявил исполнительный директор компании Андрей Младенцев. Он также уточнил, что препарат (торговое наименование "Арепливир") отгружается во все регионы страны.