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17.10.2020 20:30
Рубрика: Экономика

Минздрав: В лечебных учреждениях дефицита лекарств против COVID-19 нет

Текст: Ирина Невинная
Мониторинг с помощью системы маркировки наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции показал, что в ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос на такие лекарства в аптеках, - об этом сообщили сегодня в Минздраве России. При этом лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают, - подчеркивают в министерстве.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"По данным системы мониторинга на 8 октября, только в обороте находилось около 290 тыс. упаковок маркированных препаратов с действующим веществом фавипиравир, 730 тыс. - лопинавир+ритонавир, 9,2 млн - азитромицин, 8,7 млн - умифеновир (произведенные объемы - больше). Производители данных препаратов - как российские, так и зарубежные. Достаточный объем также имеется на складах - как маркированного товара, так и не маркированного", - говорится в сообщении Минздрава.

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Как ранее пояснял глава Минздрава Михаил Мурашко, система маркировки позволяет регуляторам получать объективную информацию о ситуации на лекарственном рынке, чтобы оперативно реагировать на обращения участников оборота и пациентов и гарантировать стабильность лекарственного обеспечения.

Так, в частности, один из трех российских производителей противовирусного препарата фавипиравир, компания "Промомед", сообщил, что из-за возросшего спроса прекращены отгрузки лекарства за рубеж. Об этом заявил исполнительный директор компании Андрей Младенцев. Он также уточнил, что препарат (торговое наименование "Арепливир") отгружается во все регионы страны.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Минздрав

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