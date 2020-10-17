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17.10.2020 16:23
Рубрика: Культура

На фестивале "Context. Diana Vishneva" наградили молодых хореографов

Текст: Анна Галайда
Офлайн-программа Международного фестиваля современной хореографии "Context. Diana Vishneva" стартовала в "Гоголь-центре" конкурсом молодых хореографов - как и семь предыдущих лет до пандемии.
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Context. Diana Vishneva" Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Context. Diana Vishneva"
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Context. Diana Vishneva"

Несмотря на то, что в соответствии с современными правилами зрительный зал был далек от привычной заполненности, вышедшая в финале поздравить участников Диана Вишнева была в хорошем настроении. Из-за вируса не состоялась исключительная по мощи международная программа этого года: визит Охада Нахарина отменен безвозвратно, "Ревизор" Кристал Пайт переехал на светлое будущее. Но команда стремительно обновила афишу. И если раньше фестиваль гордился своей интерактивной частью, теперь он уникален благодаря тому, что в его программе есть "живые" спектакли, которые должны пройти не только в Москве, но и Петербурге.

Фото: Андрей Парфенов
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Вместе с молодыми хореографами в программе представлен спектакль минчанки Ольги Лабовкиной "Воздух" (его прообраз в 2017 победил как раз в этом конкурсе) и вечер Пермского театра оперы и балета - он включает "Шахерезаду", созданную для Дианы Вишневой, и "Шута" в постановке Алексея Мирошниченко.

Сами творения молодых хореографов восторга не вызвали. Для пяти финалистов, отобранных из более чем сотни претендентов, эта попытка оказалась фальстартом. По давно заведенной традиции, фестиваль изо всех сил пытается выдвинуть хореографов-женщин. По ней же они этому упорно сопротивляются, ограничиваясь задымлением сцены и невнятным топотанием. Увы, не стала исключением Ольга Рыжкова из Воронежа. Назвав свой опус "Клетка", она неосмотрительно задала масштаб конкуренцией с одноименным балетом Джерома Роббинса (1950), в котором человеческой агрессии и отсутствию любви найдены гораздо более афористичные и даже современные формы. Еще более бесформенной оказалась "ZI-MA" петербурженки Ирины Сергеевой для пяти танцовщиц в белоснежных сарафанах, заявленная как "импрессионистическая композиция, наполненная атмосферой ритуальности, чувственности и нежности".

Не вышел московский дебют у Игоря Булыцына, который заявил о себе интересными постановками в Екатеринбурге. Впервые работая с неопытными в новой хореографии воронежскими танцовщиками, он задал им слишком сложные технические и стилистические задачи. Можно было решить, что постановщик внезапно оглох и поставил на музыку allegro "Астматического этюда" Россини чистейшее adagio, - так увязали артисты в своих мягких ногах и неповоротливых телах.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана
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Нурбек Батулла, запомнившийся Москве золотомасочным исполнением спектакля "Зов начала (Алиф)", в этот раз выступил как хореограф. Его "Sak-Sok" тоже обращен к национальной идентичности и выделяется отличной работой со сложным музыкальным материалом (постановку украсило участие музыкантов Ислама Валиева, Эрика Марковского и Зарины Вальдановой). Он получил приз зрительских симпатий.

Победителем жюри в составе Дианы Вишневой, Лорана Илера и Ольги Пона признало Эрнеста Нургали. Его мужской любовный дуэт "Gentle Hearts" действительно оказался самой крепкой работой. Но следов чужих идей у хореографа пока больше, чем собственных.

Их предложили лауреаты предыдущих конкурсов Дианы Вишневой: москвич Павел Глухов, чья карьера последовательно идет вверх (номер "Когда папа был маленьким" вместил целый спектакль) и живущий в Европе Кирилл Радев (номер "Пилигрим"), при каждом появлении в России предстающий сформировавшимся хореографом с собственным почерком, но почему-то упорно выпадающим из поля зрения отечественных театральных менеджеров.

Культура Театр Танец

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