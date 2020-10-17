"Наполи" разгромил "Аталанту" Алексея Миранчука

"Наполи" крупно обыграл "Аталанту" в матче 4-го тура Серии А. Неаполитанцы на правах хозяев начали встречу более активно. Однако смогли открыть счет лишь на 23-й минуте. Отличился мексиканский форвард Ирвин Лосано. Он же спустя четыре минуты закрепил успех.

После этого "Наполи" смел оборону гостей. До перерыва в воротах клуба из Бергамо побывали еще два мяча, авторами которых стали Маттео Политано и Виктор Осимхен.

Лишь на 69-й минуте "Аталанта" наконец-то размочила счет. Вышедший на замену Сэм Ламмерс точным ударом поразил дальний угол. Но на большее "Аталанту" не хватило.

После этого матча в активе клуба из Бергамо осталось 9 очков, у "Наполи" стало восемь.

Кстати, впервые в сезоне в заявку на матч попал российский легионер Алексей Миранчук, который в субботу отмечал свой 25-й день рождения. Однако россиянин оказался в запасе и на поле так и не вышел.