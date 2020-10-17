Названа польза шоколада для сердца и мозга

Темный шоколад может оказаться полезным для мозга и сердца. Но нужно употреблять определенный вид шоколада. К такому выводу пришли американские специалисты.

Как пишет Insider, темный шоколад с высоким содержанием какао-бобов благодаря растительным антиоксидантам флавоноидам обладает множеством полезных свойств. Он, в частности, может снижать артериальное давление и уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Возможно, за это отвечают антиоксидантные и противовоспалительные компоненты, а также разжижающие кровь и расслабляющие кровеносные сосуды свойства", - считает старший диетолог медицинского центра UCLA имени Рональда Рейгана и профессор Школы общественного здравоохранения Филдинга Дана Хуннес.

Также флавоноиды снижают уровень "плохого" холестерина, предотвращают инсульты и образование тромбов, способствуют притоку крови к мозгу, что может предотвратить развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того флавоноиды и полифенолы, содержащиеся в темном шоколаде, обладают противовоспалительными свойствами и могут защитить не только сердце и мозг, но также легкие и печень. Эти вещества помогают бороться со свободными радикалами в организме, приводящими к так называемому окислительному стрессу.

Дана Хуннес сформулировала простое правило по выбору полезного шоколада.

"Чем больше какао, тем больше полезных питательных веществ, меньше сахара и других потенциально отрицательных ингредиентов", - говорит она.

При этом отмечается, что лучше выбирать темный шоколад, который содержит минимум 80 процентов какао. Его можно съедать до 20-30 граммов в день. А вот употребление молочного или белого шоколада, содержащего больше сахара и жиров, эксперт рекомендует ограничить.

"Умеренное потребление темного шоколада - это вкусный способ улучшить общее состояние здоровья с низким уровнем риска и предотвратить такие проблемы, как инсульт, высокое кровяное давление, воспаление и окислительный стресс. Просто не забудьте выбрать самый высокий процент какао", - пишет Insider.